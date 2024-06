Número recorde é 25% maior na comparação com 2022

Publicado: 03.06.2024

Com uma atuação cada vez mais próxima de seus cooperados e da sociedade, o Sicoob alcançou um marco histórico ao atingir R$ 298,4 bilhões em ativos durante 2023. Este número representa um recorde na trajetória da instituição financeira, evidenciando o caminho de crescimento que o Sicoob está trilhando em direção à promoção da justiça financeira e da prosperidade em todo o Brasil.

Comparado ao ano anterior, o volume total representa um aumento significativo de 25%. Com mais de 8 milhões de cooperados, o Sicoob oferece um portfólio completo de produtos e serviços financeiros, incluindo conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento e outras soluções financeiras.

As operações de crédito, como empréstimos e financiamentos, registraram um crescimento de 14% no último ano, resultando em uma carteira de crédito total R$ 168 bilhões, com R$ 80,7 bilhões destinados exclusivamente para o público PJ. Já o saldo da carteira de crédito rural representa 25% do total. “Os números refletem um crescente entendimento da população de que o cooperativismo financeiro e o Sicoob, como parte integrante desse modelo de negócio, vão além da mera escolha financeira; representam uma alternativa saudável, sustentável e segura para toda a sociedade”, diz Francisco Silvio Reposse Júnior, diretor Comercial e de Canais do Sicoob.

Um dos grandes diferenciais do Sicoob é sua ampla abrangência territorial, atuando em todo país, com mais de 4,6 mil pontos de atendimento. Como resultado, o Sicoob ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de pontos de atendimento no Brasil. Além disso, a instituição investe em atendimento digital e atualmente oferece um dos aplicativos mais bem avaliados do mercado.

O Sicoob desempenha um papel fundamental na inclusão financeira e no apoio às atividades econômicas locais. Como única instituição financeira presente fisicamente em mais de 400 municípios, a instituição contribui diretamente para o desenvolvimento sustentável dessas comunidades, fortalecendo os laços sociais e promovendo o crescimento econômico regional. “Estamos dedicados a estar junto aos nossos cooperados e suas comunidades, proporcionando um atendimento próximo e acolhedor. Ao nos envolvermos de maneira profunda nos territórios e ouvirmos de perto os cooperados que residem nessas regiões, somos capazes de oferecer soluções financeiras personalizadas e eficazes, perfeitamente alinhadas com as necessidades locais”, comenta o executivo.

Sobre o Sicoob

Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 8 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferece serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras. É formado por 331 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de uma processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4, 6 mil pontos de atendimento, e, em mais de 400 municípios, é a única instituição financeira presente. Acesse: www.sicoob.com.br para mais informações.