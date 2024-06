Construção de um novo Plano Municipal de Cultura e revisão do edital do Fundo Municipal de Cultura serão temas debatidos

Publicado: 04.06.2024

Pensar no presente e no futuro da cultura em Anápolis. Esse é o objetivo do Fórum Municipal de Cultura, que será realizado no dia 8 de junho, das 8h às 17h, no Cine Prime do Anashopping. Na ocasião, serão abordadas a construção de um novo Plano Municipal de Cultura (PMC), que norteia as políticas públicas culturais para os próximos dez anos no município, e a revisão do edital do Fundo Municipal de Cultura (FMC).

“A gente vai discutir sobre o futuro da cultura na cidade, a partir do que a gente vive hoje, a partir das expectativas, das frustrações também daquilo que a gente quer sanar e daquilo que a gente quer criar para que a cultura continue crescendo na cidade” disse o presidente do Conselho Municipal de Cultura (CMC), Luiz Fragelli. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria de Integração.

Durante o Fórum será criado um documento para ser encaminhado ao Poder Público com contribuições para o Plano Municipal de Cultura que atenda a realidade da cidade, dos profissionais da cultura, com metas expressivas que possam ser pensadas como desafio, sendo lembradas, debatidas e realizadas dia a dia.

Outro debate é dar nova cara ao Fundo Municipal de Cultura, que foi construído e está funcionando há oito anos. “Nesse período, ele atendia a cultura, hoje não atende mais, a cultura cresceu, a cultura evoluiu. Então a gente acredita que hoje o fundo pode ter um viés de ajudar os grupos que nasceram a partir do próprio fundo, que eles possam ter uma linha de fomento para a realização de pesquisas, para que eles possam se manter, para que eles possam se fortalecer enquanto artistas”, ressaltou Fragelli.

A participação da população é necessária e muito importante, pois afeta a vida de cada pessoa. O Fundo, que passou de R$ 400 mil — em 2016 — para R$ 2 milhões, e o Plano Municipal de Cultura são as maiores políticas públicas que existem na cidade. Eles fazem parte do cotidiano dos artistas, das pessoas que fazem parte da cadeia cultural.

“Então a importância é a mesma de comer, de respirar, de ter uma boa saúde, é você ter políticas públicas que realmente atendam à classe cultural. Então, esse é o momento de dialogar, de construir, de edificar um caminho para que, não só para os que estão agora, mas para os que virão. Então, a gente espera a presença de todo mundo”, alertou o presidente.

Para realizar a inscrição basta entrar no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmZxnwADCjt1SbkuvkrkhLaO5C9so_8bQVDjAyDpCjuxlV3w/viewform?usp=sf_link. E para ter direito a voto, o interessado deve preencher o questionário no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZdwnKTJEO2o0Fimuodkz8EDHo6LgdOeeSJhfhzkza6ZVkFw/viewform?usp=sf_link.