Atacante brasileiro marcou um gol na final da competição

Publicado em 04/06/2024 – Por Chiranjit Ojha – Bengalore (Índia)

O atacante do Real Madrid (Espanha) Vinicius Júnior foi eleito o melhor jogador da temporada da Liga dos Campeões pelo painel de observadores técnicos da Uefa nesta segunda-feira (3).

Vinícius jogou 10 partidas na competição pelo campeão Real, marcou seis gols, com cinco assistências. O brasileiro fez o segundo gol do Real na vitória de 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund (Alemanha) na final do último sábado (1º), conquistando seu segundo troféu da Liga dos Campeões com o clube.

O painel da Uefa também elegeu o meio-campista do Real Jude Bellingham como o melhor jogador jovem da competição. O atleta de 20 anos da seleção inglesa marcou quatro gols e deu cinco assistências em 11 partidas.

O prêmio de gol da temporada também foi para um jogador do Real, o chute de primeira de Federico Valverde, sem deixar a bola tocar no chão, contra o Manchester City (Inglaterra) em casa nas quartas de final. O gol, com assistência de Vinícius, garantiu o resultado de 3 a 3 para os donos da casa, que venceram a partida nos pênaltis.