Equipe coletou amostras e fará avaliação técnica nesta semana

Publicado: 05.06.2024

A Agência Reguladora do Município (ARM), em parceria com a Agência Goiana de Regulação (AGR), realizou na última segunda-feira, 03, fiscalizações para avaliar a qualidade da água que chega nas residências dos anapolinos. Todo o trabalho foi acompanhado pelo presidente da ARM, Robson Torres, pela bióloga Alessandra dos Santos e pelo gerente de saneamento Eduardo Henrique, ambos da AGR, além de representantes da Saneago.

Os fiscais percorreram nove bairros da cidade para avaliar todo o processo de coleta e monitoramento. Os pontos de coleta foram indicados pela ARM, que levou em conta as reclamações recebidas pela ouvidoria do órgão, por moradores dos bairros Alexandrina, Itamaraty, Santa Cecília, Raul Balduino, Eldorado, Santa Clara, Parque Brasília, Anápolis City e Jardim das Américas 3ª Etapa.

“O nível de cloro e a temperatura são avaliados no momento da coleta, que é realizada, diariamente, por um profissional da concessionária de saneamento. Por mês, são realizadas aproximadamente mais de 400 coletas. Foi constatado que todas as amostras estão dentro da normalidade, com medição de cloro oscilando entre 1,17mg/l e 1,5mg/l, sendo permitido a mínima de 0,2mg/l e a máxima de 2,0mg/l”, ressaltou Robson Torres, presidente da ARM.

Ainda segundo o presidente, o aspecto esbranquiçado da água, em muitas residências, se dá pela pressão da água que cria uma falsa impressão de excesso de cloro. “É uma espécie de reação físico-química, conhecida no mundo científico e no meio do saneamento básico. Se a população pegar uma amostra e colocar num copo e aguardar no máximo 2 minutos, verá que a água ficará incolor. Mas se após esse prazo a água continuar branca, neste caso estamos diante de alguma anomalia”, pontuou Robson.

Além de avaliar a quantidade de cloro e temperatura da água, as amostras coletadas passarão por análises, nesta semana, para verificar critérios como coloração, turbidez e índices bacteriológicos. De acordo com a ARM, será desenvolvido, em conjunto com a AGR, um plano de monitoramento da qualidade da água em Anápolis.

“Inicialmente foram encaminhados requerimentos à Saneago solicitando dados e registros, para que após as análises de todo o conjunto probatório, seja delimitado os limites e o alcance do plano de monitoramento. Nosso trabalho é garantir que todos os anapolinos tenham acesso a água com qualidade”, concluiu o presidente.

A ARM também orienta a população a realizar denúncias, caso veja alguma irregularidade nos serviços de saneamento. Primeiramente é necessário entrar em contato com a Saneago pelo 0800 645 0115 e anotar o número de protocolo. Caso o problema não seja resolvido, basta entrar em contato com a ARM pelo Zap24h da Prefeitura (62) 3902-2882, ou ainda pelo e-mail ouvidoria-arm@anapolis.go.gov.br.