Uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do país também possui unidade fabril na cidade de Anápolis, no interior do estado de Goiás

Publicado: 05.06.2024

A Ypê, empresa 100% brasileira e uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do país, celebra neste sábado (01), 12 anos de atuação de sua unidade fabril na cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás. Com uma área total de mais de 47 mil m² e cerca de 450 colaboradores, entre os produtos fabricados no complexo, estão a esponja de lã de aço indicada para a remoção de sujeiras e gorduras difíceis, as esponjas multiuso e os panos Perfex e Cross Hacht.

“Ao longo desses anos, seguimos atuando ativamente no desenvolvimento dos nossos colaboradores goianienses e impulsionando a economia, a partir da geração de emprego e renda na região e todo o estado”, disse Sandro Luiz Lepek, diretor Industrial da Ypê, lembrando que a marca também conta com uma fábrica em Anápolis, distante 59km da capital. “Juntos, os dois complexos industriais de Goiás são responsáveis por abastecer 11 estados do país, entre eles, Ceará, Maranhão, Pará, Distrito Federal e Amazonas”.

SOBRE A YPÊ

Presente em mais de 95% dos lares brasileiros, a Ypê é uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do país. Com uma trajetória de mais de 70 anos, consolidou-se como símbolo de inovação e qualidade que transcende gerações com as marcas Atol, Assolan, Tixan, Perfex, Flor de Ypê, Siene e Action Ypê. Movida pelo propósito de contribuir para a construção de um mundo melhor, a companhia é uma marca empregadora que desenvolve e apoia diversas iniciativas socioambientais. Atualmente são seis unidades fabris espalhadas pelo país: Amparo e Salto (SP), Simões Filho (BA), Itapissuma (PE), Anápolis e Goiânia (GO).