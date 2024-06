O empreendimento contou com o aporte estadual de mais de R$ 6,6 milhões, subsídio que ajuda a eliminar a entrada ou a diminuir o valor do financiamento

Publicado: 07.06.2024

Fotos: Otacílio Queiroz

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), entrega neste sábado (08/06) 368 unidades habitacionais em Anápolis. A solenidade está prevista para às 11 horas da manhã e contará com a presença do presidente da Agehab, Alexandre Baldy, e do titular da Seinfra, Pedro Sales.

O Programa Pra Ter Onde Morar, em sua modalidade Crédito Parceria, tem por objetivo facilitar a aquisição do imóvel para famílias que podem arcar com um financiamento, desde que os valores contratados sejam reduzidos. De acordo com o presidente Alexandre Baldy, é aí que entra o subsídio oferecido pelo Governo de Goiás. “Trata-se de um aporte de até R$ 45.800 por unidade, para eliminar a entrada ou diminuir as mensalidades do imóvel. O restante do valor é financiado pela Caixa Econômica Federal. Ou seja, o subsídio do Governo de Goiás, via Agehab, será somado ao programa federal Minha Casa Minha Vida”, arremata Baldy.

O investimento do governo estadual no residencial anapolino foi de R$ 6,620 milhões, reduzindo o custo do imóvel para as famílias com renda de até 3 salários mínimos. Segundo o secretário da Seinfra, Pedro Sales, o beneficiário não pode ter imóvel e nunca ter sido beneficiado em programa habitacional, além de ter cadastro aprovado pela Caixa para financiamento do saldo devedor. “O Governo de Goiás tem hoje uma política habitacional que atende a todas as faixas de renda da população. Seja doando uma casa a custo zero ou facilitando o crédito para quem pode pagar um imóvel a custo reduzido”, finaliza Sales.

SERVIÇO

Evento: Entrega de 368 U.Hs em Anápolis

Data: 08 de junho, sábado

Horário: 11h

Local: Residencial Havilah

Endereço: Rua 22, quadra A, Chácara 38 s/n – Bairro Chácaras Americanas – Anápolis

Agência Goiana de Habitação | Secretaria de Estado da Infraestrutura – Governo de Goiás