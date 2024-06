Presidente do Consedaia, o empresário Amaury Esberard será um dos palestrantes.

Evento tem o apoio da Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura (Frenlogi) e conta com a presença do CEO do Grupo Petrocity, José Roberto Barbosa da Silva

Publicado: 07.06.2024

Em um movimento estratégico para o desenvolvimento logístico do Brasil, Anápolis se destaca como protagonista na nova rede ferroviária que está se formando no país. O Conselho Empresarial para o Daia (Consedaia), organiza um ciclo de palestras que promete ser um divisor de águas para a logística nacional.

Segundo empresário e presidente do Consedaia, Amaury Esberard, o ciclo de palestra, acontece às 9 horas desta sexta-feira, dia 7 de junho no auditório do Hotel Intercity e deve contar com a participação do chefe de gabinete da Secretaria[1] Executiva da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Sérgio Alberto Dias da Silva. Paulo Araújo, Superintendente de Projetos e Novos Negócios (CODEGO) vem representando o Governador Ronaldo Caiado.

Estratégia em pauta

A cidade de Anápolis, reconhecida por sua posição estratégica, será palco de um evento que discutirá seu papel central na malha ferroviária nacional e continental. Amaury Esberard, e o CEO do Grupo Petrocity, José Roberto Barbosa da Silva, serão os palestrantes principais, destacando a relevância da cidade como um hub logístico.

Também presente no evento, a Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura (Frenlogi), presidida pelo senador Wellington Fagundes, tem como objetivo estabelecer a mediação entre o Parlamento e o Executivo no desenvolvimento de obras de infraestrutura e aprimoramento da legislação federal no setor. A frente parlamentar conta com 320 parlamentares, sendo uma das maiores e mais atuantes frentes do Congresso Nacional e é um ator chave neste encontro, reforçando a importância de Anápolis e Goiás na logística nacional. Participa da mesa de discussões o Deputado Federal Rubens Otoni, vice-presidente da Frenlogi e coordenador da Câmara Temática de Mobilidade Urbana.

Visão Compartilhada

Esberard ressalta: “Este evento é crucial para Anápolis e para o Brasil. A FICO, que interligará a Ferrovia Norte-Sul, é um projeto estratégico que promoverá o desenvolvimento econômico e fortalecerá nossas conexões internacionais. Nesse contexto, quero reconhecer o apoio que tem nos dispensado o deputado estadual Antônio Gomide”, declara. José Roberto da Petrocity complementa: “A nova ferrovia é um avanço para a logística nacional, reduzindo custos e melhorando a eficiência no transporte de cargas.”

Os investimentos em infraestrutura trarão empregos, renda e desenvolvimento sustentável para a região. A melhoria da infraestrutura facilitará o escoamento da produção e atrairá novos investimentos. A Audiência Pública da Petrocity é uma oportunidade para empresários e a comunidade entenderem os projetos e os benefícios que eles trarão. A construção da ferrovia é um passo em direção a um futuro mais conectado e próspero para Anápolis e para o Brasil.