Atividade recreativa promovida na Casa do Idoso (Foto: Carol Costa/Seds)

Publicado: 07.06.2024

A Secretaria de Desenvolvimento Social vai lançar a Campanha Junho Violeta, na terça-feira (11/06), às 8 horas, no auditório Mauro Borges, do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, com a participação de representantes dos 246 municípios.

A mobilização tem como tema “O respeito ultrapassa gerações” e objetiva levar informações sobre a violência contra pessoas idosas, conscientizar a sociedade sobre os direitos dessa população e divulgar os canais disponíveis para denúncias de maus tratos.

JUNHO VIOLETA

O coordenador-geral de Política de Envelhecimento Ativo e Saudável e Desenho Universal do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Kênio Costa de Lima, fará a palestra de abertura do evento.

Passaporte da Pessoa Idosa é um dos benefícios do Goiás Social a essa população – Foto: Wagnas Cabral/Seds

Ainda haverá debate sobre a garantia de direitos das pessoas idosas e analise dos Índices de Violência e Violação de Direitos da Pessoa Idosa, que foram levantados a partir de dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e do Cadastro do Sistema Único de Assistência Social (CadSuas).

Também haverá o lançamento da Cartilha da Pessoa Idosa e apresentação da Cartilha do Centro Dia.

A campanha é mais uma iniciativa do Goiás Social para promover a garantia de direitos da pessoa idosa no estado. A inscrição para o lançamento pode ser feita pelo link aqui.

