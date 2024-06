Demais atrações e locais para troca de ingressos para o maior evento beneficente do Centro-Oeste serão anunciados em breve

Publicado: 07.06.2024

Estão confirmadas as primeiras atrações do Arraiana 2024. Os primeiros nomes divulgados são da dupla sertaneja Hugo e Guilherme e do Padre Fábio de Melo, que fará a missa campal, já tradicional no maior evento solidário do Centro-Oeste.

O Arraiana vai para a sua 6ª edição. A festa cresceu e ganhou tanta notoriedade que foi incluída no Calendário Cívico, Cultural e Turístico do Estado de Goiás, por um projeto idealizado pela primeira-dama e deputada estadual Vivian Naves.

Neste ano, como nos outros, os anapolinos comemorarão o aniversário da cidade em cinco dias de festa. Entres os cinco shows, estão duas apresentações religiosas – uma católica e outra evangélica. A festa ocorrerá de 27 a 31 de julho.

“O Arraiana coroa o aniversário da cidade. E não deixamos de lado também as questões sociais. O Arraiana nasceu para festejarmos Anápolis e ajudar quem mais precisa. Hoje, dá orgulho ver como essa festa cresceu e está no coração de cada anapolino”, destaca o prefeito Roberto Naves.

A primeira-dama e deputada estadual Vivian Naves explicou que o evento que tem o caráter beneficente, transformou-se em um dos maiores eventos de solidariedade de Goiás. “Não tem como mais imaginar Anápolis sem o Arraiana e pensar Goiás sem o Arraiana. É uma iniciativa que envolve toda a cidade em prol de ajudar o outro e, medidas como essa, não podem ser apenas um ato de gestão. Por isso apresentamos o projeto”, explica a primeira-dama.

A entrada para o evento é garantida mediante a troca de alimentos não-perecíveis, que são destinados ao programa Voluntários de Coração, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade. Desde 2018, mais de 10 mil toneladas de alimentos foram arrecadadas, demonstrando o imenso impacto positivo desta ação solidária.

Em 2023, a arrecadação superou 230 toneladas de alimentos, permitindo a montagem de mais de cinco mil cestas básicas distribuídas às famílias assistidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Além disso, mais de 20 organizações filantrópicas de Anápolis foram beneficiadas com a doação de alimentos e com a oportunidade de vender seus produtos no evento.

O Arraiana, além de ser uma celebração cultural, é um símbolo de união e solidariedade que mobiliza toda a cidade em prol do bem comum. Com a confirmação das atrações de peso para este ano, a expectativa é de que a edição 2024 seja ainda mais grandiosa, fortalecendo os laços comunitários e ampliando a ajuda a quem mais precisa.