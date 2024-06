Coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado prestigia evento do projeto Alfabetização e Família: “O estudo é a grande oportunidade que se tem na vida” (Fotos: Alexandra Rita)

Turmas do projeto Alfabetização e Família atendem jovens e adultos, com 15 anos ou mais, que não tiveram a oportunidade de estudar. Aulas para novas turmas devem ter início no segundo semestre.

O Governo de Goiás abrirá novas turmas do projeto Alfabetização e Família no segundo semestre de 2024. A ação, fruto de uma parceria entre o Goiás Social e a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), visa contribuir com a redução do índice de analfabetismo entre jovens e adultos no estado.

As novas turmas serão ofertadas com o apoio de prefeituras, centros de referência de Assistência Social (Cras) e instituições parceiras. Essas instituições são responsáveis por organizar as turmas, sendo a Seduc responsável pela formação dos alfabetizadores e pela disponibilização dos uniformes e kits de materiais aos estudantes.

Os interessados em criar uma turma devem entrar em contato com a Gerência de Educação de Jovens e Adultos da Seduc, por meio do e-mail: alfaeja24@gmail.com.

ALFABETIZAÇÃO E FAMÍLIA

Lançado em 2019, o projeto Alfabetização e Família chega à sua 4ª etapa em 2024. No primeiro semestre deste ano foram atendidos 2.468 estudantes não alfabetizados, em 297 turmas. A aula inaugural foi realizada no município de Pontalina, com a presença da coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado.

Na ocasião, Gracinha Caiado destacou a importância do acesso à educação e enfatizou que “o estudo é a grande oportunidade que se tem na vida”. A previsão é que, até o final de 2024, o total de alunos atendidos pelo projeto chegue a 6 mil estudantes, totalizando 600 turmas.

