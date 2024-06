Com um repertório refinado de boleros que marcaram época, show Momentos e Recordações será apresentado neste domingo (9), a partir das 20h



Publicado: 08.06.2024

Neste domingo (9), o Sesc Anápolis será palco para o show Momentos e Recordações, um espetáculo dançante, contagiante e interativo do grupo Granfieira e da cantora Rainy Ághata. A apresentação terá início às 20h e promete celebrar as tradições da música popular brasileira e reviver os bailes de gafieira da primeira metade do Séc. XX com um repertório de boleros, sambas-canção, entre outros gêneros. A entrada é gratuita.

O grupo Granfieira é composto por Gleyson Andrade (violão 7 cordas e arranjos), Leandro Gomes (cavaquinho), Zé do Choro (clarinete), André Martins (trombone), Wellington Santana (trompete), Everton Luiz (flauta transversal e saxofones), Diego Amaral (pandeiro e voz) e Moniza Santos (percussão geral).

Dentro de uma instrumentação de base composta por violão de sete cordas, cavaco e pandeiro, o Granfieira trabalha também seus arranjos com um tratamento orquestral a partir da utilização de quarteto de sopros, distribuídos entre metais e madeiras. Com esta formação orquestral, o grupo dá suporte à voz da cantora Rainy Ághata, que complementa a proposta com sua voz melodiosa e sua performance cênica conectando à atmosfera do estilo.

O projeto é realizado com recursos do Programa Goyazes do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, com produção executiva e artística da Cereja do Cerrado Produções, patrocínio da Trilha 21 Moto Peças e apoio do Sesc Goiás. O show já foi apresentado em Catalão no dia 25 de maio e chegará, ainda, à cidade de Rio Quente no dia 12 de julho.

Sobre Rainy Ághata



Rainy Ághata é cantora há mais de 25 anos, pós-graduada em Educação Musical, pedagoga, produtora e ativista cultural. Já se apresentou em diversos bares, teatros, pubs e grandes festivais, como o Acustic, em Barcelona, e desenvolveu vários projetos musicais. Soma três álbuns que percorrem ritmos como MPB, samba, bossa nova, blues, afoxé e frevo, sendo um deles infantil. Seu último trabalho foi lançado em 2019 e leva o nome de Feliz Cantar. Também tem vários projetos culturais e sociais realizados e outros tantos produzidos por sua empresa Cereja do Cerrado Produções, sendo que, em 2022, ainda estreou como cineasta dirigindo um média e um curta-metragem com temáticas voltadas para a cultura popular da congada.

Sobre a banda Granfieira

A banda Granfieira – Orquestra de Música Brasileira surgiu em julho de 2012, a partir de um projeto de gafieira realizado aos domingos em bares de Goiânia. Inspirado no universo da MPB e contando com uma formação de voz, violão, cavaquinho, percussão e naipe de sopros, o grupo tem como proposta a execução de gêneros musicais instrumentais e vocais que remetem à cultura da gafieira, da dança de salão, da boemia, da vida noturna, tais como o samba, o choro, a bossa nova, e outros do gênero.

Serviço:



Show “Momentos e Recordações” – Granfieira e Rainy Ághata

Data: 09/06 (domingo)

Horário: 20h

Local: Sesc Anápolis – Avenida Santos Dumont com Zeca Louza s/n – Bairro Jundiaí. Anápolis (GO)

Mais informações: instagram @cerejadocerradoproducoes

Entrada gratuita