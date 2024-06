Publicado: 08.06.2024

A seleção masculina de futebol entrará em campo para amistosos contra o México (8 de junho) e os Estados Unidos (12 de junho), como parte da preparação para a Copa América. E o Sicoob, com um dos apoiadores do esporte no país, estará presente nos dois primeiros jogos da Seleção, expondo sua marca e demonstrando seu compromisso com o esporte e a paixão do povo brasileiro pelo futebol.



A relação entre o cooperativismo e o futebol vai além da paixão pelo esporte. Os valores e princípios compartilhados demonstram como ambos podem se fortalecer mutuamente, promovendo a união, a colaboração e o desenvolvimento social. Através da união entre o esporte mais popular do mundo e um modelo socioeconômico promissor, é possível construir um futuro mais justo e inclusivo para todos.



Sicoob e o futebol



Com mais de 8 milhões de cooperados, em 2024 o Sicoob se consolidou como patrocinador oficial do Campeonato Brasileiro, nas Séries A e B. Nos anos anteriores, a instituição financeira cooperativa esteve presente com contratos de publicidade nas Séries A e B, com exibição da marca nas placas de LED ao redor do campo e, entre 2020 e 2023, também marcou presença na Série C, demonstrando seu apoio ao futebol em diferentes divisões. Essa parceria de longa data, que já dura seis temporadas consecutivas, reflete o compromisso do Sicoob com o esporte mais amado do Brasil e com o desenvolvimento do futebol em todos os níveis.



Além do Campeonato Brasileiro, o Sicoob patrocina diversos campeonatos estaduais, incluindo as edições de 2024 do Baianão, Mineiro, Catarinense, Goianão, Gauchão e Copa ES. O Sicoob vai além do apoio financeiro, acreditando que o esporte é uma ferramenta poderosa para a transformação social e o desenvolvimento das comunidades. Por isso, investe em projetos que utilizam o futebol para promover a inclusão, a educação e a cidadania.



Sobre o Sicoob

Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 8 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferece serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras. É formado por 331 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de uma processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4, 6 mil pontos de atendimento, e, em mais de 400 municípios, é a única instituição financeira presente. Acesse: www.sicoob.com.br para mais informações.