Publicado: 09.06.2024

O Governo de Goiás anuncia o início do processo de adesão de todos os conselheiros tutelares ao Serviço Social Autônomo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos e Militares do Estado de Goiás (Ipasgo Saúde).

A medida atende demanda solicitada ao governador Ronaldo Caiado e à primeira-dama Gracinha Caiado, no mês de abril, durante capacitação do Goiás Social oferecida à categoria pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds).

Pelo acordo, os 1.315 conselheiros em atuação nos 262 conselhos tutelares em todos os municípios goianos terão direito a usufruir dos serviços ofertados pelo Ipasgo Saúde, durante o mandato, que é de três anos. Cada conselheiro poderá incluir filho, neto e/ou cônjuge, seguindo os valores especificados na tabela do plano.

A conselheira Erika Reis, de Goiânia, diz que essa iniciativa só mostra o reconhecimento e a valorização que o Governo de Goiás tem com a categoria, que atua no enfrentamento das violações de direitos das crianças e adolescentes.

“É um reconhecimento de que é preciso cuidar do cuidador”, afirma. Beto Júnior, de Itumbiara, avalia que essa foi uma grande conquista. “Só tenho a agradecer ao governador Ronaldo Caiado por estar sempre cuidando e valorizando a nossa categoria”, ressalta.

Titular da Seds, Wellington Matos destaca que, ao atender à solicitação desses agentes, o governador Ronaldo Caiado demostra atenção com a qualidade de vida dos trabalhadores do Estado.

“A saúde dos goianos, incluindo a dos conselheiros, sempre está no radar do governador, como chefe do Executivo e também na condição de médico que ele é”, avalia Matos.

O presidente do Ipasgo, José Orlando Cardoso, considera a adesão dos conselheiros tutelares ao Ipasgo um marco importante.

“Pela primeira vez, eles passam a ter acesso a toda a estrutura, com cobertura abrangente, especialistas e serviços médicos de ponta, e uma rede credenciada composta por mais de quatro mil prestadores, proporcionando maior segurança e qualidade de vida para quem está na linha de frente da proteção de nossas crianças”, afirma.

A adesão ao plano pode ser feita em um dos 127 postos do Ipasgo Saúde espalhados por todo o estado, incluindo unidades do próprio Instituto e do Vapt Vupt. Em Goiânia, apenas a unidade do Shopping Bougainville não está apta para fazer esse atendimento.

DOCUMENTAÇÃO PARA ADESÃO DE TITULAR

RG e CPF ou CNH ou Carteira de Trabalho do titular.

Comprovante de endereço (obrigatório constar CEP).

Cabeçalho do extrato bancário ou cópia do cartão do banco, aceito apenas contas da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco Itaú.

Cópia do Diploma e da ata de posse.

DOCUMENTAÇÃO PARA INCLUSÃO DE DEPENDENTE

RG e CPF, do titular e dependente.

Filho/neto acima de 18 anos, Certidão de Nascimento atualizada em até 90 dias.

Cônjuge/companheiro, certidão de casamento ou escritura pública de união estável atualizada em até 90 dias.

Três últimos contracheques ou Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (Decore) ou Imposto de Renda.

.Cabeçalho do extrato bancário ou cópia do cartão do banco do titular, aceito apenas contas da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco Itaú.

Comprovante de endereço.

CARÊNCIAS CONTRATUAIS

60 dias para consultas e exames;

90 dias para procedimentos ambulatoriais;

180 dias para internações clínicas e cirúrgicas, exames e procedimentos de alto custo;

180 dias para os procedimentos ambulatoriais em psicologia, fonoaudiologia, nutrição, fisioterapia e odontologia;

300 dias para a assistência relativa à gravidez;

e 24 meses para cobertura de doenças ou lesões congênitas ou preexistentes, declaradas ou não, em procedimentos específicos e preliminares à inclusão.

