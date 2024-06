Confira os principais fatos do país e do mundo de 9 a 15 de junho

Publicado em 09/06/2024 – Por Beatriz Arcoverde – Radioagência Nacional – Brasília

A semana conta com datas marcantes como o Dia Mundial do Doador de Sangue, Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, Dia de Ogum Xoroquê, Dia de Santo Antônio e Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa.

Há 30 anos, no dia 9 de junho, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, em Belém do Pará, afirmava a importância da garantia de direitos como os de uma vida livre de violência, do reconhecimento e proteção de todos os direitos humanos e das liberdades consagradas pelos instrumentos regionais e internacionais sobre Direitos Humanos. Fazia também a defesa do exercício pleno dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Na prática, 30 anos depois deste marco, a violência e o feminicídio ainda são problemas rotineiros no país, como a Agência Brasil apontou em reportagem de março deste ano.

A TV Brasil também abordou o tema:

Também no dia 9, o Dia Internacional dos Arquivos celebra a importância das instituições de arquivos no serviço da pesquisa, da cultura, da memória e da transparência. Em 2017 a Agência Brasil abordou o tema. Clique aqui e confira.

10 de junho marca o Dia Mundial dos Alcoólicos Anônimos, data da fundação do grupo que, desde 1935 reúne pessoas que partilham suas vivências no esforço de romper com a dependência por bebidas alcoólicas. Na mesma data é comemorado o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, em referência ao 10 de junho de 1580, data da morte de Camões. Em 2021 uma edição do programa Tanto Mar lembrou a data.

Há 60 anos, em 12 de junho, na África do Sul, Nelson Mandela era condenado à prisão perpétua. O programa Na Trilha da História, da Rádio Nacional, conta a história de Mandela. Confira aqui.

O programa Caminhos da Reportagem também trouxe a história de Mandela, um exemplo de resistência e enfrentamento ao preconceito racial para o mundo.

O dia 12 celebra também o Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil.

Em 12 de junho se celebra o Dia dos Namorados, uma das datas afetivas de maior destaque no calendário do mundo dos negócios –e do romantismo, naturalmente. Já no dia 13, as festas são de Santo Antônio e de Ogum Xoroquê, declarado como Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. 14 de junho marca o Dia Mundial do Doador de Sangue. Uma reportagem de 2023 da Agência Brasil abordou o assunto. Em outra publicação, o destaque foi para os doadores de sangue brasileiros. Dados do Ministério da Saúde mostram que, atualmente, 14 brasileiros em cada grupo de mil são doadores de sangue no Sistema Único de Saúde (SUS). Isso significa que 1,4% da população doa sangue regularmente, o que enquadra o país nos parâmetros definidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS),

A semana termina com o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data foi instituída em 2006 pela Rede Internacional de Prevenção de Abusos contra Idosos, que conta com o apoio da Organização Mundial de Saúde.

A TV Brasil também abordou o tema:

Confira a relação de datas* do Hoje é Dia da semana entre 9 e 15 de junho de 2024:

9 a 15 de junho de 2024

9

Morte do escritor, crítico literário e musical paranaense José Cândido de Andrade Muricy (40 anos) – Foi presidente da Academia Brasileira de Música e membro do Conselho Federal de Cultura. Em 1973, recebeu o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras

Crise nas bolsas brasileiras, causadas por cheques sem fundos do especulador financeiro Naji Nahas (35 anos)

Conclusão da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, em Belém do Pará (30 anos)

Dia Internacional dos Arquivos – Comemorado para marcar a data da criação do Conselho Internacional dos Arquivos, instituído pela Unesco em 9 de junho de 1948 para se promover o valor das instituições de arquivos no serviço da pesquisa, da cultura, da memória e da transparência

Emancipação política do município de Palmares, localizado no estado de Pernambuco (145 anos)

10

Nascimento do pintor francês Gustave Courbet (205 anos)

Nascimento do compositor e produtor musical fluminense Mario Gomes da Rocha Filho, o Mariozinho Rocha (75 anos)

Morte do cantor e pianista estadunidense Ray Charles (20 anos)

Morte da violonista, cantora e compositora fluminense Maria Rosa Canellas, a Rosinha de Valença (20 anos)

Nascimento do cantor, compositor e instrumentista paulista Ernâni Alvarenga (110 anos)

Seleção Italiana é campeã da Copa do Mundo de 1934 (90 anos)

Slobodan Milosevic, presidente da Iugoslávia, declara fim da guerra do Kosovo (25 anos)

Dia Mundial dos Alcoólicos Anônimos – Comemorado para marcar aquela que é tradicionalmente tida como a data da fundação do grupo de autoajuda de homens e mulheres que partilham entre si as vivências no enfrentamento à dependência de bebidas alcoólicas, ocorrida na cidade estadunidense de Akron OH (EUA), em 10 de junho de 1935

Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas – Celebra o 10 de Junho de 1580, data da morte de Camões

Fundação da cidade de Foz do Iguaçu (110 anos)

11

Nascimento do escritor japonês Yasunari Kawabata (125 anos) – Primeiro de seu país a receber o Nobel de Literatura

Morte do psicólogo russo Lev Vygotsky (90 anos) – Proponente da Psicologia cultural-histórica, até hoje fonte importante no campo da Psicologia da Educação

Morte do médico e escritor de humor Max Nunes (10 anos) – Pioneiro dos programas de humor, foi criador e redator do “Balança, Mas Não Cai”, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, e posteriormente parceiro de Jô Soares na criação de seus textos

Morte do ator estadunidense John Wayne (45 anos)

Nascimento do compositor e maestro alemão Richard Strauss (160 anos)

Nascimento do automobilista britânico Jackie Stewart (85 anos), tricampeão mundial de Fórmula 1

Morte do militar e político mato-grossense Eurico Gaspar Dutra (50 anos), presidente do Brasil entre 1946 e 1951

12

Nelson Mandela é condenado à prisão perpétua na África do Sul (60 anos)

Basquete feminino conquistou o primeiro título mundial da modalidade no Campeonato Mundial de Basquetebol Feminino (30 anos)

Inicia-se a Copa do Mundo no Brasil (10 anos)

Fundação de São Luís Gonzaga do Maranhão (170 anos)

Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil – Comemoração instituída em 2002 pela Organização Internacional do Trabalho

Dia dos Namorados – Comemoração extraoficial no Brasil, desde 1948, a partir de uma campanha publicitária encomendada pela extinta rede de Lojas de Departamentos Exposição Clipper, de São Paulo

13

Nascimento do ator baiano Antonio Pitanga (85 anos)

Morte da cantora e atriz paulista Victória Bonaiuti Delfino dos Santos, a Marlene (10 anos), Rainha do Rádio e apresentadora da Rádio Nacional

Nascimento do diplomata sul-coreano Ban Ki-moon (80 anos), oitavo secretário-geral da Organização das Nações Unidas

Nascimento da dançarina, cantora e atriz fluminense Rita de Cássia Coutinho, a Rita Cadillac (70 anos)

Nascimento do cantor, compositor e produtor musical paraense Alípio Martins (80 anos)

Criação do Serviço Nacional de Informações – SNI (60 anos)

Dia de Ogum Xoroquê, declarado como Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro

Estreia do Coro Lírico do Theatro Municipal de São Paulo (85 anos)

Dia de Santo Antônio

14

Primeira transmissão do programa infantil Clube Juvenil Toddy, na Rádio Nacional AM RJ (73 anos)

Nascimento do médico alemão Alois Alzheimer (160 anos)

Nascimento da cantora e compositora paulista Linda Batista (105 anos) – Contratada pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro em 1936, seria eleita, no ano seguinte, a primeira Rainha do Rádio, título que manteve por 11 anos

Morte do advogado e político mineiro Afonso Pena (115 anos), presidente do Brasil entre 1906 e 1909

Morte da atriz paulista Cacilda Becker (55 anos)

Nascimento da tenista alemã Steffi Graf (55 anos), a primeira tenista (entre homens e mulheres) a ter vencido os quatro torneios do Grand Slam e os Jogos Olímpicos na mesma temporada, completando o Golden Slam, nome dado ao feito que é considerado por muitos como extraordinário

Dia Mundial do Doador de Sangue

15

Um terremoto de 6,7 graus na escala Richter sacode a zona sul e central do México e deixa uma centena de mortos, mais de 200 feridos e ao menos 16 mil desabrigados (25 anos)

TV Cultura é reinaugurada pela Fundação Padre Anchieta, em São Paulo (55 anos)

Charles Goodyear registra a patente da vulcanização, um processo que endurece a borracha (180 anos)

Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, comemoração instituída em 2006 pela Rede Internacional de Prevenção de Abusos contra Idosos, que conta com o apoio da Organização Mundial de Saúde

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.