Orquestra Jovem, Banda Lira de Prata e Coro Sinfônico se apresentam do dia 10 a 13 de junho

Publicado: 09.06.2024

Com a participação de talentosos músicos locais e repertórios que variam do clássico ao contemporâneo, as apresentações no Teatro Municipal de Anápolis são uma celebração imperdível da nossa rica cultura musical. A Prefeitura de Anápolis anuncia que entre os dias 10 e 13 de junho uma série de concertos que transformaram o mês em um verdadeiro festival de melodias e emoções.

A programação começa na segunda-feira, dia 10 de junho, às 20h, com a Orquestra Jovem de Anápolis, sob a regência do maestro Andreyw Batista. O concerto levará a plateia a uma viagem pelas melodias imortais de Bizet, Bach, Vivaldi e outros mestres da música clássica.

Na terça-feira, dia 11 de junho, às 19h30, é a vez da Banda Lira de Prata de Sant’Ana celebrar seus 73 anos com um concerto especial. Sob a batuta do maestro Dyellyngton dos Santos, os músicos apresentarão um repertório repleto de memórias e emoções, com a participação especial de cantores locais. O evento será uma homenagem à história e tradição musical de Anápolis, transportando o público por décadas de melodias inesquecíveis.

A sequência de espetáculos se encerra na quinta-feira, dia 13 de junho, às 20h, com o Coro Sinfônico de Anápolis, que apresenta um concerto temático para o Dia dos Namorados. Sob a regência do maestro Rafael Pires, o grupo trará arranjos românticos de Coldplay, Beatles, Ed Sheeran, Christina Perri, Sandy e Junior, entre outros. Com a participação de músicos da Orquestra Jovem de Anápolis e da Banda Lira de Prata, a apresentação tocará o coração dos apaixonados com canções que falam de amor em todas as suas formas.

Toda a população é convidada a prestigiar o evento e celebrar a cultura musical da cidade. Com entrada franca, esta é uma oportunidade de vivenciar a magia da música e apreciar o talento dos músicos anapolinos.