Publicado: 10.09.2024

A Associação Médica de Anápolis (Ama) está se preparando para receber a comunidade em uma festa “julina”. Com o apoio do Sicoob, a celebração ocorrerá na sede da associação, localizada no bairro Anápolis City, no dia 6 de julho, a partir das 19h.

Com ingresso ao custo acessível de 10 reais, o evento não é apenas uma oportunidade de diversão, mas também um momento de integração e fortalecimento dos laços comunitários. A presidente da Ama, a oftalmologista Thaís Alves Braga, destaca que o evento tem como objetivo promover a interação entre os médicos e a comunidade, além de oferecer um ambiente acolhedor e festivo para todos os presentes.

Diversão para Toda a Família

A festa contará com uma área de recreação dedicada às crianças, garantindo que os pequenos também possam desfrutar de um momento de alegria e brincadeiras seguras. Enquanto isso, os adultos poderão saborear as deliciosas comidas típicas e se deixar levar pela animação do cantor Rômulo Viola, que trará o melhor da música regional para embalar a noite.

Cultura e Tradição

Segundo Thaís, essa festa é uma tradição brasileira que celebra as raízes culturais do país, e a Associação Médica de Anápolis está empenhada em manter essa tradição viva. A decoração típica, as danças folclóricas e as comidas tradicionais são elementos que prometem transformar a sede da associação em um verdadeiro arraial.

Além de proporcionar entretenimento, o ArraiAMA é uma iniciativa que reflete o compromisso da Associação Médica de Anápolis com o bem-estar social. “Ao abrir suas portas para a comunidade, a associação reforça seu papel como um pilar de apoio e integração, contribuindo para uma sociedade mais integrada”, completa a presidente.