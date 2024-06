Programa AlfaMais contribui para a significativa melhoria do processo de ensino e aprendizagem (Foto: Secom)

Publicado: 10.06.2024

Com 67% das crianças plenamente alfabetizadas na rede pública até o 2º ano do Ensino Fundamental, Goiás apresenta importante avanço na alfabetização, um dos principais desafios da Educação Básica.

Conforme os dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), o indicador Criança Alfabetizada demonstra que para além do crescimento no percentual, o estado também superou a meta definida para o período, que era de 63%.

ALFABETIZAÇÃO

O Criança Alfabetizada, conduzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do MEC, foi calculado com base nos resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Ainda de acordo com a pesquisa, Goiás está entre os 19 estados que conseguiram a boa performance na Alfabetização das crianças na idade certa, considerando a proposta apontada em 2023 de que cada ente federado conseguisse alcançar e ou superar sua própria meta.

ESTADO E MUNICÍPIOS JUNTOS

Os bons resultados anunciados pelo MEC representam os primeiros frutos do Programa AlfaMais, do Governo de Goiás, desenvolvido pela Secretaria da Educação (Seduc/GO) em regime de colaboração com os municípios.

Em parceria com as redes municipais, o governo estadual estabeleceu e implementou ações que contribuíram para a significativa melhoria do processo de ensino e aprendizagem, fortalecendo a etapa da alfabetização.

Criado em 2021, o AlfaMais Goiás tem o propósito de alfabetizar plenamente todas as crianças do território goiano na idade certa, garantindo que o estudante conclua o 2º ano do Ensino Fundamental sabendo efetivamente ler e escrever, com a fluência nessas habilidades.

Além de fortalecer as práticas dos professores alfabetizadores em sala de aula, o AlfaMais também estimula e valoriza os profissionais que estão à frente do processo, com o Prêmio Leia, que destaca 300 escolas públicas que ofertam a alfabetização.

100% DAS CRIANÇAS ALFABETIZADAS

O Programa AlfaMais Goiás é promovido pelo governo estadual, em regime de colaboração com os municípios e, atualmente, já alcança as redes públicas de Educação dos 246 municípios goianos. Após a implantação do programa, os municípios têm obtido melhores resultados no número de crianças alfabetizadas, chegando em algumas localidades ao percentual de 100%.

Diorama, Morro Agudo e Jesúpolis são exemplos de municípios que alcançaram a meta de alfabetizar todas as crianças, segundo os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação de Goiás (Idego-Alfa).

De acordo com a articuladora municipal de Diorama, Hulle Carolina dos Santos, para alcançarem o objetivo foi preciso traçar estratégias específicas com as crianças dos 1° e 2° anos do Ensino Fundamental.

“Trabalhamos a leitura diária com os estudantes, treinando e cronometrando as atividades propostas e aplicando simulados e avaliações internas. Contamos com a ajuda de toda a comunidade escolar neste processo, até mesmo as famílias participaram dos momentos de contação de histórias,” explicou a articuladora.

Ela também contou que o resultado é motivo de muita alegria para todo o município e destacou que o programa AlfaMais foi a peça fundamental para conseguirem alfabetizar 100% das crianças.

“O AlfaMais é um programa magnífico. Ele abriu horizontes e trouxe novas práticas. E mesmo com as dificuldades, nosso amor pelos pequenos é o que nos motiva todos os dias,” afirma Hulle Carolina.