Corrida acontece no dia 30 de junho. Período para se inscrever vai até o dia 21 de junho

Publicado: 10.06.2024

A Prefeitura de Anápolis abre, na próxima segunda-feira (10), as inscrições para a segunda etapa do 13º Circuito Anapolino de Corrida de Rua, que acontecerá no dia 30 de junho. A largada está marcada para as 8h, em frente ao Fórum de Justiça, na Avenida Senador José Lourenço Dias. As inscrições serão realizadas pelo site divulgado no Instagram da Prefeitura, a partir das 9h, até o dia 21 de junho, às 23h59, ou até esgotarem as vagas.

O limite é de 5 mil atletas. Os 500 primeiros inscritos receberão kit promocional com camiseta, sacochila e número de peito com chip. Os primeiros colocados gerais e por faixa etária receberão premiação em dinheiro. Os melhores, nos naipes masculino e feminino, levarão troféus, enquanto os destaques de cada categoria etária ganharão medalhas. Todos que completarem o percurso terão medalha de participação.

Para confirmar a participação na corrida, os atletas deverão realizar a troca do material de prova levando dois quilos de alimentos não perecíveis, com exceção de fubá e seus derivados. Em 2023, foram arrecadadas mais de 25 toneladas de alimentos, destinados ao Programa Voluntários de Coração e posteriormente entregues a famílias em situação de vulnerabilidade social e as instituições socioassistenciais do município.

A retirada do material de prova poderá ser realizada por terceiros mediante apresentação de autorização específica para este fim, cópia de um documento de identificação com foto do participante ou original, comprovante de inscrição e a doação dos alimentos. O calendário está logo abaixo.

A 13ª edição do Circuito Anapolino de Corrida de Rua acontecerá em cinco etapas, sendo uma delas a Mini Maratona 31 de julho, que tradicionalmente acontece no mês do aniversário da cidade. As outras etapas estão previstas para acontecer nos meses de setembro e novembro.

O evento é uma realização da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Integração, com o apoio da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT), e todas as etapas do circuito serão homologadas pela Federação Goiana de Atletismo (FGAt).