Vice-governador Daniel Vilela participa de missa durante 254ª festa em honra ao Glorioso Santo Antônio, na cidade de Santo Antônio do Descoberto (Foto: Jota Eurípedes)

Publicado: 11.06.2024

O município de Santo Antônio do Descoberto é palco de uma das celebrações religiosas mais antigas de Goiás, que está em sua 254ª edição anual. A festa, em honra ao padroeiro da cidade, é realizada por 13 dias, começando no dia 1° de junho e sendo finalizada no dia 13, data em que é comemorado o dia do santo, um dos mais populares da igreja Católica.

Durante a missa nordestina, realizada na noite de domingo (09/06), o vice-governador do estado, Daniel Vilela destacou a importância religiosa e cultural da devoção.

“É importante celebrar uma das demonstrações de fé mais tradicionais de Goiás, que reúne milhares de fiéis em devoção ao glorioso Santo Antônio. Fico muito feliz de estar aqui nesta noite, celebrando e pedindo bençãos”, falou Daniel.

Ele ainda adiantou que, na próxima quinta-feira (13/06), o governador Ronaldo Caiado estará presente para o encerramento da festa.

“Essa é uma das demonstrações de fé mais tradicionais de Goiás”, afirmou Daniel Vilela (Foto: Jota Eurípedes)

Desde 2006, o padre Marcelo José Vieira Júnior é o responsável pela paróquia, que foi elevada a Santuário em 2008. Ele agradeceu a visita do vice-governador, o que demonstra, em sua opinião, proximidade com os fiéis.

“Isso é muito importante para nós, porque é alguém gente como a gente, que se coloca aqui como romeiro, como devoto. Representa estar junto do povo, significa que a autoridade não é distante e está junto numa caminhada de esperança daquilo que vem do alto: que vem de Deus”.

A missa nordestina foi celebrada pelo padre Severino Claudino Alves, natural da cidade de Esperança, na Paraíba. O religioso explicou que a celebração abarca a população de imigrantes que mora na Região do Entorno do Distrito Federal, tendo deixado suas terras originárias desde a construção de Brasília.

“A missa tem atraído muitas pessoas da cidade e de fora. Esse povo que veio morar para cá, que ajudou a construir a capital federal e que, ajuda a construir o entorno, faz nossa cidade uma cidade mais feliz com aquela alegria típica do Nordeste”, avaliou o religioso.

DEVOÇÃO

Com programação de 1º a 13 de junho, o festejo em devoção ao Glorioso Santo Antônio mistura cultura, tradição e religiosidade durante a trezena, similar a uma novena, mas com 13 dias de duração. Durante o período, são realizadas missas diárias, romaria e apresentações musicais.

Antes da festa começar, no dia 28 de maio, acontece a Folia de Santo Antônio na zona rural, percorrendo as casas e fazendas. No dia 1º, às 05 horas da manhã, foi realizada queima de fogos em todos os bairros da cidade.

Em seguida, devotos deixaram o Santuário batendo em panelas e tocando cornetas, numa caminhada barulhenta, para acordar a cidade com alegria e anunciar que começaram os festejos do padroeiro, segundo frisa o padre Marcelo José. Essa caminhada segue até a tricentenária igreja, a dois quilômetros do Santuário.

Nos 13 dias de devoção, são celebradas missas diárias, às 19h30, na praça em frente ao Santuário. No mesmo local, há uma estrutura de quermesse, com comidas típicas e brinquedos. Após as missas, são distribuídos gratuitamente os tradicionais pãezinhos milagrosos: os ingredientes para confecção são doados por fiéis que alcançaram alguma graça em nome do padroeiro.

A agenda contempla também shows, com estrutura colocada pela Secretaria de Estado da Cultura de Goiás (Secult-GO). Até o dia 07, a programação contemplou cantores da cidade. Depois, artistas como Amado Batista, Guilherme Silva, Trio Parada Dura, Jhonny e Rahony, e Pedro Paulo e Matheus completam a grade de apresentações.

Editado por Hosana Alves via Vice-Governadoria – Governo de Goiás