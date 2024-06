Cena do documentário “Chapada em Modo Avião”, do jornalista Victor Andrade (Foto: Douglas Neres)

A 25ª Edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) contará este ano com a Sessão Saneago, um espaço de apresentação de documentários sobre meio ambiente, com foco em recursos hídricos, acompanhado de mesa-redonda.

O Fica acontece dos dias 11 a 16 de junho, na cidade de Goiás, e é uma realização do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), em correalização com a Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE).

A Sessão Saneago apresentará o documentário Chapada em Modo Avião, produzido pelo jornalista Victor Andrade. No lançamento, que será realizado no próximo sábado (15/06) de junho, às 14 horas, no Cine Teatro São Joaquim, haverá uma sessão de perguntas e respostas, com participação de colaboradores da Saneago.

Os cenários paradisíacos da Chapada dos Veadeiros, no Norte de Goiás, e os impactos positivos causados na vida do povo Kalunga com a chegada da água tratada e do ensino técnico são retratados no documentário. O filme mostra a população Kalunga – maior comunidade quilombola em extensão no Brasil.

ENCONTRO DE ESCOLAS DE CINEMA

A Companhia de Saneamento Goiás também é uma das apoiadoras do Fica. Além disso, irá disponibilizar gratuitamente copos de água potável para atender as cerca de duas mil pessoas esperadas para o Encontro das Escolas de Cinema do Brasil Central e na Tenda Multiétnica, promovidos pela Universidade Federal de Goiás dentro da programação do festival. A Saneago irá disponibilizar, também, bebedouros em pontos estratégicos do festival.

A programação completa do festival pode ser conferida no site oficial https://fica.go.gov.br/.

FICA 2024 – EVENTO MULTICULTURAL

O Fica 2024 conta com uma vasta programação gratuita, com mostras competitivas, debates com grandes nomes do cinema nacional e internacional, atividades de cunho ambiental e atrações culturais.

O festival conta com apoio do programa Goiás Social; das secretarias de Estado da Retomada; de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti); e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad); Saneago; Universidade Estadual de Goiás (UEG), Instituto Federal de Goiás (IFG); Serviço Social do Comércio (Sesc) e Prefeitura da cidade de Goiás.

Este ano o evento também tem como apoiadores a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), Museu Nacional dos Povos Indígenas/Funai, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Grupo Kelldrin e Saga BYD.

Editado por Hosana Alves via Secretaria da Cultura – Governo de Goiás