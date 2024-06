Serão visitadas 16 cidades da região até o fim de julho. Iniciativa do Governo de Goiás visa garantir mais segurança e bem-estar para turistas durante período de férias na região do Vale do Araguaia (Foto: AGR)

Publicado: 12.06.2024

A Agência Goiana de Regulação (AGR), por meio da Ouvidoria Setorial, estará presente na Temporada Mais Araguaia, iniciativa do Governo de Goiás que visa garantir mais segurança e bem-estar para os turistas durante o período de férias na região do Vale do Araguaia.

Ao todo, serão visitadas 16 cidades da região até o fim de julho, levando atendimento aos usuários de serviços públicos por meio da AGR Móvel.

ROTAS

Conforme programação, o ouvidor setorial da AGR, Francisco Vieira de Macedo e a equipe da agência farão três rotas:

começando pela região de Aragarças,

subindo depois para a região de São Miguel do Araguaia

e, em seguida, para a região de Aruanã.

Nesta primeira fase, dos dias 18 a 23 de junho, cinco municípios serão visitados, sendo eles:

Iporá,

Caiapônia,

Piranhas,

Aragarças

e Bom Jardim de Goiás.

A segunda rota contemplará, dos dias 01 a 07 de julho, as cidades de:

*Nova Crixás,

*Mundo Novo,

*Crixás,

*Bandeirantes *

e São Miguel do Araguaia.

Ds dias 22 a 28 de julho, a equipe da ouvidoria visitará os municípios de:

Araguapaz,

Britânia,

cidade de Goiás,

Aruanã,

Itapuranga

e Mozarlândia, finalizando a última rota da operação.

AGR MÓVEL

Essa é a primeira ação da ouvidoria com o apoio da unidade de atendimento itinerante, a AGR Móvel, que ficará estacionada em locais estratégicos das cidades, orientando as comunidades sobre os serviços regulados e ouvindo as principais demandas relativas aos serviços de saneamento básico, energia e transporte intermunicipal de passageiros.

OUVIDORIA ITINERANTE DA AGR

A Ouvidoria Itinerante é um programa da AGR que leva atendimento e informações sobre as atribuições da Agência a todos os municípios do estado. Nessas ações, o ouvidor Setorial, Francisco Vieira Macedo, e o ouvidor adjunto, Carlos Júlio dos Santos, também vão conceder entrevistas a emissoras de rádios locais para esclarecer dúvidas da população.

Entre as atividades programadas, os colaboradores da AGR visitarão as prefeituras e outros órgãos públicos, os escritórios das concessionárias, em que as autoridades e representantes poderão indicar as principais demandas dos municípios.

Além disso, os colaboradores da AGR estarão nas unidades do Vapt-Vupt, Procons e nos terminais rodoviários de passageiros, onde a população poderá registrar sugestões e reclamações sobre os serviços públicos regulados.

A Ouvidoria Setorial da AGR é uma das mais demandadas da administração estadual, e atende os usuários que não obtiveram respostas satisfatórias a suas demandas junto às concessionárias.

Os canais de atendimento da AGR são:

WhatsApp: 62 98480 7353;

Call center 0800 704 3200 (saneamento básico e transporte intermunicipal);

Call center 0800 727 0167 (exclusivo para energia);

e-mail: ouvidoria@agr.go.gov.br;

e formulário no site: goias.gov.go.br/agr

Durante toda a temporada, as equipes da coordenação de Fiscalização do Transporte de passageiros vão reforçar as ações nas estradas de acesso às principais localidades.

As atividades fiscalizatórias visam garantir a segurança dos usuários dos serviços de transportes durante as datas de maior movimentação nas rodovias do estado de Goiás, além de coibir a concorrência desleal dos irregulares com empresas legalizadas.

