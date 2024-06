Perfumes, que sempre estão na lista dos namorados, também apresentaram variação considerável (Foto: Procon Goiás)

Publicado: 12.06.2024

O Dia dos Namorados é nesta quarta-feira (12/06) e, para auxiliar os apaixonados, o Procon Goiás realizou pesquisa comparativa de preços de itens que tradicionalmente são dados como presentes. De 22 de maio a 3 de junho, foram pesquisados preços de 109 produtos como perfumes, maquiagens, flores, cestas de café da manhã, chocolates e eletroeletrônicos.

O levantamento foi realizado em 66 estabelecimentos comerciais em várias regiões de Goiânia. Uma sondagem realizada pela CDL Goiânia (Câmara de Dirigentes Lojistas) mostrou que 70% dos consumidores pretendem presentear neste Dia dos Namorados.

DIA DOS NAMORADOS

A principal variação encontrada pelos pesquisadores do Procon Goiás foi de quase 177% e se deu no buquê de cravos, vendido de R$ 65 a R$ 180. Outra flor chamou a atenção pela variação de preços, chegando a apresentar diferença de mais de 160% entre os estabelecimentos. Esse foi o caso do vaso de lírios, vendido de R$ 23 a R$ 60.

Para quem pensa em comprar itens de maquiagem, a pesquisa é fundamental. Isso porque os agentes do Procon Goiás encontraram o batom líquido da marca Boca Rosa sendo comercializado de R$ 19,90 a R$ 49,90, oscilação de mais de 150%.

Perfumes, que sempre estão na lista dos namorados, também apresentaram variação considerável. A maior delas foi de quase 120% e se deu no frasco de 30 ml do Si Giorgio Eau de Parfum feminino, encontrado de R$ 319 a R$ 699.

Também foi feito levantamento de preços de cesta de café da manhã com 50 itens. O produto vem sendo comercializado de R$ 249 a R$ 320.

ORIENTAÇÕES

A pesquisa de preços é essencial e continua sendo a principal ferramenta do consumidor, pois há variações relevantes de um estabelecimento para outro. O comércio sempre prepara promoções em datas comemorativas. Por isso, antes de adquirir um produto ou serviço em promoção, é interessante refletir-se as vantagens oferecidas atendem às condições de quem será presenteado.

Na loja física, ao realizar a compra, observe a política de troca do estabelecimento, pois o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não impõe a obrigação de troca ao comerciante a não ser em caso de defeitos ou vícios. Lembrando que todo material publicitário e o regulamento das promoções devem ser guardados, assim como a nota fiscal, pois podem servir como provas em um eventual processo.

É preciso atenção para as compras feitas pela internet, já que o CDC determina um prazo de sete dias para o consumidor realizar o cancelamento da compra. Desconfie se o fornecedor está praticando preços muito abaixo do mercado. Isso pode ser indicativo de golpes, fraudes ou de mercadoria falsificada.

Para os namorados que forem comemorar em restaurantes, bares ou casas noturnas, a atenção deve ser redobrada. Informações e discriminação do percentual a ser cobrado pela taxa de serviço (que é opcional para o consumidor) devem estar no cardápio ou afixados no estabelecimento de forma visível.

Para acessar o relatório da pesquisa, clique aqui

Para acessar as planilhas, clique aqui

Editado por Kattia Barreto via Procon Goiás – Governo de Goiás