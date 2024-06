Ronaldo Caiado afirma que reestruturação na PM “proporcionará um policiamento mais robusto e eficiente” (Fotos: Secom-GO)

Publicado: 12.06.2024

Goiás passa a contar com sete novos Batalhões de Polícia Militar (BPM). O decreto que cria as estruturas foi assinado pelo governador Ronaldo Caiado e publicado no suplemento de segunda-feira (10/06) do Diário Oficial do Estado. As unidades serão instaladas nos municípios de:

Goianira,

Quirinópolis,

São Miguel do Araguaia,

Santo Antônio do Descoberto,

Indiara,

Jaraguá

e Goiânia.

“Segurança em Goiás é prioridade absoluta”, pontuou o governador, em vídeo nas redes sociais, sobre a criação dos batalhões. Conforme observou, a novidade “proporcionará um policiamento mais robusto e eficiente”.

REESTRUTURAÇÃO

As novas unidades são fruto de uma reestruturação organizacional da Polícia Militar e não terão impacto financeiro ao estado. Isso porque a ação transforma as já existentes Companhias Independentes em Batalhões. Assim, serão aproveitadas as estruturas de recursos humanos e materiais.

No caso de Goiânia, a estrutura a ser criada será o 6° Batalhão de Polícia Militar Rodoviário (BPMRv), cuja tarefa está diretamente relacionada ao monitoramento de rodovias estaduais.

O decreto explica que cabe a um batalhão as seguintes atribuições:

executar o policiamento ostensivo;

dar proteção e garantir tranquilidade à comunidade local;

atuar contra a criminalidade,

preservar a paz social

e restituí-la quando isso se fizer necessário.

SERVIÇO

Veja os novos batalhões criados:

49° BPM (Goianira)

50° BPM (Quirinópolis)

51° BPM (São Miguel do Araguaia)

52° BPM (Santo Antônio do Descoberto)

53° BPM (Indiara)

54° BPM (Jaraguá)

6° BPMRv (Goiânia)

