Banco de Sangue do Hugol celebra Dia do Doador de com Arraiá...

Em ação anterior, profissional do banco de sangue do Hugol atende doadora solidária (Foto: Thauann Sales/Agir)

Publicado: 13.06.2024

O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) celebra o Dia do Doador de Sangue, nesta sexta-feira (14/06), com o Arraiá Solidário, das 07 às 18h30. Durante todo o dia, todos que forem doar sangue na unidade do Governo de Goiás serão recebidos com comidas típicas, quadrilha, carrinho de pipoca e muita animação. A ação faz parte da Campanha Junho Vermelho, mês de incentivo à doação de sangue.

Durante o mês de junho, serão realizadas ações de sensibilização em todo o hospital, tanto com colaboradores da unidade quanto com acompanhantes e visitantes que chegarem ao Hugol. De acordo com o gerente do Banco de Sangue do Hugol e médico, Adriano Arantes, o objetivo da campanha é aumentar o número de doadores nessa época do ano.

“Historicamente, temos uma baixa nas doações entre os meses de junho e julho, por conta das férias escolares. Ao mesmo tempo, são meses em que há maior necessidade de transfusões, devido a acidentes, principalmente de trânsito. Daí a importância da conscientização e do incentivo à doação”, explicou.

CORREIO GOTA SOLIDÁRIA

Outra ação realizada neste mês de junho, será o Correio Gota Solidária. Durante os dias 24 e 28 de junho, os doadores de sangue poderão escrever uma cartinha para o paciente que vai receber a doação e deixar uma mensagem de carinho, apoio e solidariedade.

Vale lembrar que doações de sangue salvam vidas durante todo o ano. Por isso, toda doação é sempre bem-vinda. O Banco de Sangue do Hugol funciona de segunda à sexta-feira, das 7 às 18h30, e aos sábados, das 7 às 12 horas.

CRITÉRIOS PARA SER DOADOR

Qualquer pessoa pode doar sangue, desde que sejam respeitados os critérios para proteção tanto do doador quanto do receptor. São eles:

estar saudável;

não estar gripado, resfriado ou febril;

pesar acima de 50 kg;

ter entre 18 e 69 anos;

estar descansado e alimentado;

não ter feito tatuagem, piercing ou maquiagem definitiva a menos de um ano;

não ter realizado procedimentos endoscópicos nos últimos 6 meses;

não estar em uso de antibióticos e antifúngicos nos últimos 14 dias;

não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

não ter evidência clínica ou laboratorial de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue

e não ter comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis.

Para mais informações ou dúvidas, entre em contato com a Unidade de Coleta e Transfusão do Hugol, pelo número: (62) 3270-6662 ou pelo WhatsApp: (62) 3270-6661.