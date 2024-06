Escolas do Futuro de Goiás oferecem 204 vagas para cursos técnicos em cinco municípios (Fotos: Secti-GO)

Publicado: 13.06.2024

As cinco unidades da Escola do Futuro de Goiás (EFG) na área de tecnologia estão com inscrições abertas para cursos de nível médio, na modalidade presencial, no período noturno. Os cursos passam pelas áreas de Marketing e Mídias Sociais, Ciências de Dados, e Desenvolvimento Web e Mobile, nas modalidades presencial, EaD e online.

As inscrições são realizadas exclusivamente pelo site efg.org.br/editais até o próximo dia 21 de junho (21/06).

QUEM PODE SE INSCREVER?

Podem se inscrever moradores do estado de Goiás, a partir de 16 anos, com ensino médio completo, ou que estejam cursando o segundo ou terceiro ano até o ato da matrícula. Todo o processo seletivo é regido por edital e será realizado em três etapas:

inscrição no site EFG;

avaliação da Média do Enem ou Média Global do último ano cursado no ensino médio;

e entrega da documentação exigida no ato da matrícula.

O secretário José Frederico, titular da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), destaca a importância dos cursos técnicos oferecidos pelas Escolas do Futuro de Goiás.

“Os cursos técnicos, principalmente os voltados para tecnologia, são uma grande oportunidade para os jovens que querem e precisam entrar logo no mercado de trabalho. A área de tecnologia é uma das áreas com melhores salários e com muitas vagas abertas”, ressalta.

Estão disponíveis 204 vagas no total, sendo distribuídas nas unidades de:

Goiânia,

Aparecida de Goiânia,

Mineiros,

Santo Antônio do Descoberto

e Valparaíso de Goiás.

Os cursos passam pelas áreas de:

Marketing e Mídias Sociais,

Ciências de Dados,

e Desenvolvimento Web e Mobile.

ESCOLAS DO FUTURO

Com o objetivo de formar profissionais com perfil voltado ao domínio de tecnologias inovadoras, as Escolas ofertam cursos em três eixos tecnológicos:

Informação e Comunicação,

Gestão e Negócios,

e Produção Cultural e Design.

Os cursos das EFGs preparam estudantes para entrar no mercado de trabalho competitivo e melhorar a renda. Com uma metodologia que inclui a teoria com a prática e laboratórios de última geração, nas Escolas do Futuro os estudantes possuem todo o apoio necessário para transformarem suas vidas por meio da educação.

As Escolas do Futuro de Goiás são uma política de educação pública e gratuita do Governo de Goiás, ligadas à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e administradas pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (Cett) da Universidade Federal de Goiás (UFG). Para acessar os editais e se inscrever, basta entrar em: efg.org.br/editais.