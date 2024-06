Cooperativa teve um crescimento expressivo nos últimos 5 anos, e conta com 49 agências em 3 estados e no DF.

Publicado: 13.06.2024

Com um crescimento expressivo de 370% nos últimos 5 anos, o Sicoob UniCentro Norte Brasileiro chegou à marca de R$ 3 bilhões em ativos. O número foi confirmado nesse mês de junho e reforça a robustez da cooperativa, que tem sede em Anápolis (GO), mas com agências em diversas cidades goianas, além do Tocantins, Distrito Federal e, de forma mais recente, no Amazonas.

Os números do Sicoob UniCentro Norte Brasileiro mostram um crescimento sustentável. Em 2019, a cooperativa possuía um ativo de pouco mais de R$ 637 milhões, e em apenas 5 anos avançou de forma significativa, superando com excelência momentos de instabilidade na economia e oferecendo suporte aos cooperados.

Para o presidente do Conselho de Administração, Arnaldo de Souza Teixeira Júnior, alcançar os R$ 3 bilhões em ativos é extremamente representativo e coloca a cooperativa em uma posição de destaque no Sistema Sicoob. “É uma marca que demonstra solidez e reverbera nos nossos cooperados, com melhores condições de oferta de crédito e maior retorno em resultados”, destacou.

Com forte abrangência em Goiás, o Sicoob UniCentro Norte Brasileiro avançou para o DF e, em seguida, para os estados da região Norte. Hoje, conta com 49 agências e mais de 53 mil cooperados, após um amplo processo de expansão executado a partir de um planejamento estratégico e com resultados positivos sendo obtidos a cada novo avanço.

Durante esse movimento, a cooperativa atingiu o primeiro bilhão em 2020, e dois anos depois já dobrou os ativos. Em seguida, cresceu com a abertura de postos de atendimento até chegar na cidade de Manaus (AM), onde já possui sete agências. Esse crescimento do Sicoob UniCentro Norte Brasileiro proporciona mais recursos para atender às necessidades dos cooperados.

História

A cooperativa foi constituída em dezembro de 1996, à época Unicred Anápolis, e a primeira agência foi aberta dois anos depois nas dependências da Unimed. Em 2004, já houve uma expansão geográfica e o nome passou a ser Unicred Centro Norte Goiano. Com a evolução, 5 anos mais tarde a cooperativa tornou-se de livre admissão.

Em busca de um sistema cooperativo mais sólido e moderno, ocorreu a entrada no Sicoob em 2014, e a cooperativa passou a se chamar Sicoob Unicentro Norte Goiano. Com a expansão dos últimos anos, principalmente para o Amazonas, a singular adotou o nome Sicoob UniCentro Norte Brasileiro.