A unidade vai funcionar de forma mista, com demandas agendadas e espontâneas

Publicado: 14.06.2024

A região norte da cidade, especificamente da grande Jaiara, vai ganhar no próximo mês o Centro Médico, que vai funcionar como unidade básica de saúde mista, ou seja, com demandas agendadas e espontâneas, 24 horas por dia.

O anúncio foi feito pelo prefeito Roberto Naves em visita ao local, juntamente com a secretária municipal de Saúde, Mirlene Garcia, e com o diretor executivo da Fundação Universitária Evangélica (Funev), João Pedro dos Santos Pereira, já que a organização social é a responsável pela gestão das unidades de saúde do município.

“No mês de aniversário da cidade vamos inaugurar o Centro Médico da Jaiara, que vai aumentar o número de atendimento e a porta de entrada, desafogando o pronto atendimento em casos mais leves, facilitando a vida de quem mora na região”, disse Roberto Naves.

O local já passou por reforma estrutural e faltam apenas itens de acabamento. A finalização da obra começa de imediato para que a região seja beneficiada com mais um equipamento de saúde.

De acordo com o Ministério da Saúde, o modelo de unidade mista é destinado à prestação de atendimento em atenção básica e integral à saúde, de forma programada ou não, nas especialidades básicas, com unidade de observação, sob administração única. A assistência médica deve ser permanente e prestada por médico especialista ou generalista.