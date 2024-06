Vendas de produtos farmacêuticos puxam alta do comércio goiano (Foto: Secom)

Publicado: 15.06.2024

O comércio goiano cresceu 5,2% em abril, na variação acumulada no ano, na comparação com o mesmo período de 2023. Esse foi o quinto mês com resultado positivo para o setor, que também acumula alta de 4,1% na variação interanual, na comparação entre abril de 2024 contra o mesmo mês do ano anterior, o melhor crescimento para um primeiro quadrimestre do ano desde 2014.

Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e apurada pelo Instituto Mauro Borges (IMB).

COMÉRCIO

A pesquisa revela ainda, que na variação acumulada em 12 meses (2,2%), o comércio em Goiás atingiu o maior valor desde julho de 2021. Na variação mensal com ajuste sazonal o aumento foi de 0,9%, quando comparado abril de 2024 contra o mês anterior.

As altas foram puxadas, principalmente, pelas vendas em artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos; hipermercados e supermercados; produtos alimentícios, bebidas e fumo; e outros artigos de uso pessoal e doméstico que aumentaram 28,3% no mês de abril.

“O comércio em Goiás segue apresentando crescimentos notáveis. Com os resultados de abril, completamos cinco meses seguidos de crescimento. Esses resultados são muito importantes para o desenvolvimento da nossa economia”, enfatiza o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.

No varejo ampliado, Goiás obteve aumento de 22,8% na variação interanual e 8,2% na passagem de março para abril de 2024. O destaque foi para as vendas de veículos, motocicletas, partes e peças que cresceram 64,6% no mês de abril, a maior alta desde maio de 2021. Também se destacou no mês a atividade de atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo, com um crescimento de 21%.

“Os resultados positivos nas pesquisas refletem o fortalecimento do setor, resultado da confiança dos consumidores, o que também impulsiona o crescimento econômico e a geração de empregos em Goiás”, comemora o titular da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Joel de Sant’Anna Braga Filho.

NACIONAL

O comércio brasileiro registrou aumento de 2,2% no mês de abril, na comparação com o mesmo mês do ano anterior e 0,9% na variação mensal com ajuste sazonal. No acumulado no ano e acumulado em 12 meses, o crescimento foi, respectivamente, de 4,9% e 2,7%.

A Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do comércio varejista no país, investigando a receita bruta de revenda nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, e cuja atividade principal é o comércio varejista.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria-Geral de Governo | Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços – Governo de Goiás