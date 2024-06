Moradores devem solicitar o serviço através do Zap 24H

Publicado: 16.06.2024

“O Cata-Treco é uma resposta direta às necessidades da comunidade, proporcionando um destino adequado para utensílios domésticos variados e evitando o descarte inadequado que pode causar poluição e outros problemas ambientais”, afirmou Flávia Ribeiro, secretária de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos.

Para solicitar os serviços do Cata-Treco é simples, basta os moradores agendarem a coleta pelo Zap 24H, no número 3902-2882. Após a solicitação, a equipe do programa agenda uma data e horário para a retirada dos itens.

“O programa oferece vários benefícios, como a manutenção da limpeza das ruas de Anápolis e a destinação correta de materiais, promovendo a reciclagem e o reaproveitamento de recursos”, explicou Flávia Ribeiro. Por meio desse serviço, a Prefeitura mantém seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos por meio de iniciativas como o Cata-Treco.