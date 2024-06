Vice-governador Daniel Vilela recebe gerente-geral da empresa chinesa Weichai. Multinacional vai investir R$ 100 milhões em nova fábrica em Itumbiara, no Sul do estado (Fotos: Jota Eurípedes)

Publicado: 17.06.2024

Em reunião de trabalho coordenada pelo vice-governador Daniel Vilela, o gerente-geral da multinacional chinesa Weichai, Hui Liu, reafirmou o compromisso da empresa, líder mundial na fabricação de motores e máquinas agrícolas, em investir aproximadamente R$ 100 milhões na implantação de uma fábrica em Itumbiara, na região Sul do estado.

A gigante chinesa já havia oficializado o montante em evento realizado na cidade, em fevereiro deste ano. Mas como ainda há trâmites burocráticos a serem superados pela empresa ao longo dos próximos três meses, Hui Liu disse ter “feito questão” de aproveitar a vinda ao Brasil para encontro com representantes do governo estadual a fim de reforçar a responsabilidade da empresa com Goiás.

Daniel Vilela, que representou o governador Ronaldo Caiado na recepção ao executivo chinês, destacou que o governo aguarda com “grande expectativa” a instalação definitiva da multinacional em função das “inúmeras oportunidades que serão geradas” para os moradores de Itumbiara e municípios vizinhos.

Em Goiás, a líder mundial na fabricação de motores e máquinas agrícolas, Weichai, vai construir um centro de montagem e um espaço para distribuição de motores. “Inúmeras oportunidades geradas”, afirmou Daniel Vilela (Fotos: Jota Eurípedes)

WEICHAI

Ele reforçou que há determinação do governador para que os titulares das secretarias que venham a ser demandadas por representantes da Weichai trabalhem com afinco e agilidade. “A palavra de ordem é celeridade”, ressaltou.

“Nós vamos trazer o maior número possível de benefícios para os goianos”, afirmou o executivo, auxiliado na tradução do idioma chinês para o português pelo gerente-geral da multinacional no país, Bruno Pimentel. “Afinal, trata-se da nossa primeira unidade na América Latina”, acrescentou.

O secretário de Estado da Economia, Francisco Sérvulo; o interino de Indústria e Comércio (SIC), Juliano Fuganti; e os advogados Alexandre Alencastro Veiga e Anna Vitória Gomes Caiado também participaram da reunião na Vice-Governadoria, que contou ainda com a presença do prefeito de Itumbiara, Dione Araújo, e do vice-presidente da Stemac Grupos Geradores, Valdo Marques.

PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO

A Stemac vai ceder área dentro do seu parque industrial, em Itumbiara, para que a Weichai inicie sua operação em Goiás construindo um centro de montagem e um espaço para distribuição de motores. “Firmamos esta parceria com um grupo sério, com credibilidade e que vai proporcionar mais progresso e desenvolvimento para a região Sul do estado”, comemorou Marques.

A empresa tem mais de 100 mil funcionários somente na China, com faturamento superior a R$ 70 bilhões/ano.

Ao final, Hui Liu presenteou o vice-governador com uma mini réplica de um modelo dos tratores fabricados pela Weichai. E recebeu das mãos de Daniel um vinho produzido em uma vinícola de Rianápolis, a 160 quilômetros de Goiânia. Depois, ao lado do prefeito Dione Araújo, o gerente-geral seguiu para Itumbiara, onde permanece até a noite desta sexta-feira (14/06).