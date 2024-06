A mostra estará aberta ao público até domingo, 23 de junho, das 8h às 17h

Publicado: 18.06.2024

Abertura da exposição está marcada para às 14h30 no espaço do Turismo, no Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis (Ceitec), localizado no Bairro Jundiaí. A cerimônia contará com a presença de membros da colônia japonesa em Anápolis e pelo historiador Jairo Alves Leite, curador do IJM e diretor de Turismo da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Modernização. A exposição estará aberta ao público até domingo, 23 de junho, das 8h às 17h.

Com o olhar voltado para o futuro, a exposição marca o início de um projeto que é a criação de um acervo que será transformado em um museu dedicado à imigração japonesa, a ser inaugurado em 2029, quando se completarão 100 anos da chegada dos primeiros imigrantes japoneses a Anápolis. O acervo inclui fotos, imagens, obras de arte e peças culturais significativas que representam a rica herança japonesa.

A jornada da imigração japonesa para o Brasil começou em 18 de junho de 1908, quando 165 famílias desembarcaram no Porto de Santos, após uma longa viagem de 52 dias a bordo do navio Kasato Maru. Estas famílias faziam parte do acordo imigratório estabelecido entre Brasil e Japão, trazendo consigo esperança e a promessa de um futuro melhor, trabalhando nos cafezais do Oeste paulista. O acordo foi um alívio para ambos os países: enquanto o Japão enfrentava um crescimento populacional acelerado e falta de empregos, o Brasil necessitava de mão-de-obra para suas lavouras em expansão. A imigração sofreu uma breve interrupção durante a Primeira Guerra Mundial, mas foi retomada em 1916, e a partir daí, a comunidade japonesa começou a se estabelecer firmemente no Brasil.

Em 1929, um período de dificuldades econômicas no Brasil, a cidade de Anápolis recebeu suas primeiras famílias japonesas, que buscavam novas oportunidades. Cerca de trinta pessoas, de sete famílias diferentes, se estabeleceram na região. Entre elas estavam as famílias Yoshida, Aratake e Nishimura. Nos anos seguintes, novas famílias continuaram a chegar, contribuindo para o crescimento e a diversificação da comunidade local.

Com a crescente comunidade japonesa em Anápolis foi fundada a Associação Cultural Nipo-Brasileira de Anápolis (ANBA) em 11 de fevereiro de 1963, com o objetivo de preservar e promover a cultura japonesa. Ao longo dos anos, a comunidade japonesa de Anápolis tem desempenhado um papel crucial na vida social e cultural da cidade. Suas contribuições vão além da agricultura, estendendo-se para áreas como comércio, educação e cultura, enriquecendo a vida de todos os cidadãos anapolinos.