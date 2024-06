Objetivo é proporcionar agilidade ao consumidor de Anápolis na resolução de conflitos com empresas

Publicado: 20.06.2024

O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), implantado no Procon de Anápolis desde setembro de 2023, realizou 440 audiências somente nos primeiros cinco meses de 2024. A instalação do Cejusc no Procon é resultado de uma parceria com o Tribunal de Justiça, com o objetivo de proporcionar ao consumidor anapolino agilidade na resolução de conflitos com empresas.