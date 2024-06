Profissional analisa amostra de material no laboratório do Hetrin, avaliado com nota máxima pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade (Foto: Imed)

Publicado: 20.06.2024 O Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos (LAC/Hetrin) obteve nota máxima na análise de controle de qualidade do Programa Nacional de Controle de Qualidade (PNCQ) da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. É o terceiro ano seguido que o laboratório da unidade do Governo de Goiás é reconhecido como “excelente” pelo PNCQ. A nota refere-se aos exames realizados periodicamente na unidade, abrangendo as áreas de bioquímica, hematologia, imuno-hormônio, uroanálise, parasitologia, coagulação, microbiologia e gasometria. Tais exames auxiliam na avaliação do quadro clínico dos pacientes e na determinação das condutas de tratamento adotadas pelo hospital. CONTROLE DE QUALIDADE O PNCQ avalia mais de 5.700 laboratórios brasileiros e cerca de 130 instituições de 11 países da América Latina e Europa. É provedor de ensaios de proficiência e produtor de amostras-controle e material de referência para laboratórios, bancos de sangue, organizações de diagnóstico in vitro e no segmento de alimentos, análise de água, medicamentos e cosméticos. Os testes de proficiência são realizados em amostra enviadas mensalmente pelos laboratórios. AVALIAÇÃO O Controle Externo de Qualidade ou Ensaio de Proficiência tem por finalidade monitorar a estabilidade dos processos e procedimentos realizados, permitindo avaliar as atividades laboratoriais, diagnosticar desempenhos inadequados, utilizar os resultados como ferramenta de gerência para promover ações de melhoria e aperfeiçoar o padrão de desempenho das equipes. “Conquistar uma pontuação máxima demonstra não apenas nossa capacidade de atender aos mais altos padrões de qualidade, mas também nossa dedicação em garantir a confiabilidade dos resultados fornecidos aos nossos pacientes”, celebra Jennifer Fernandes, coordenadora da Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica do Hetrin. Ela ressalta que a conquista é fruto do comprometimento de cada membro da equipe do laboratório e do investimento contínuo em tecnologia de ponta, procedimentos rigorosos e formação profissional. Editado por Kattia Barreto via Secretaria da Saúde – Governo de Goiás