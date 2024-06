Serão entregues mais de 3 mil cartões do Aluguel Social em junho e julho (Foto: Edgard Soares e Octacílio Queiroz)

Publicado: 23.06.2024

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) e a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra) entregam mais de 1,5 mil cartões do Programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social em quatro municípios somente nesta semana.

As entregas começaram por Iaciara, com 122 cartões, e Campos Belos, com 205, na quinta-feira (20/06). Em seguida, equipe da Agehab atende em Cristalina, na sexta-feira (21/06), com 308 cartões, e Santo Antônio do Descoberto, no sábado (22/06), onde serão entregues 907 cartões durante o Goiás Social.

CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL

Os eventos contam com as presenças do presidente da Agehab, Alexandre Baldy, e do secretário da Seinfra, Pedro Sales. Segundo Baldy, a previsão é de entregar até julho mais de 3 mil cartões. Ele explica que o benefício no valor de R$ 350 por mês é pago para ajudar as famílias em vulnerabilidade a arcarem com o aluguel.

“Estamos atuando em várias frentes. Enquanto as casas a custo zero e também do Crédito Parceria não ficam prontas, o Governo de Goiás oferece esta importante ajuda para amparo habitacional das famílias”, afirma o presidente da Agência.

Segundo Pedro Sales, são critérios para receber o benefício estar cadastrado no CadÚnico federal, morar há pelo menos 3 anos no município e não ter casa própria.

“O Aluguel Social está em 85 cidades. O recurso mensal é concedido por 18 meses. No caso de famílias com pessoa com deficiência ou no espectro autista é possível renovar o benefício após esse período”, informa Sales.

Serviço

Assunto: Entrega de Cartões do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social

Iaciara

Data: 20 de junho de 2024, quinta-feira

Horário: 9 horas

Local: Clube Dourados Eventos – Av. Santo Antônio, nº 306, Iaciara – GO

Campos Belos

Data: 20 de junho, quinta-feira

Horário: 15 horas

Local: Centro Olímpico Padre Magalhães – Rua Rui Barbosa, Quadra 21 A, s/n, Setor Aeroporto, Campos Belos – GO

Cristalina

Data: 21 de junho, sexta-feira

Horário: 14 horas

Local: Ginásio de Esportes Daniel Ribeiro Filho – Rua Roberval Leite Andrade, Centro, Cristalina – GO

Santo Antônio do Descoberto

Data: 22 de junho, sábado (durante Goiás Social)

Horário: 8 às 17 horas

Local: Quadra Coberta (ao lado do Ginásio de Esportes) – Rua Palmeiras, Vila Florença, Santo Antônio de Goiás