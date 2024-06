Polícia Penal homenageia equipe que atuou no RS

Policiais penais são homenageados após 32 dias de trabalho voluntário no RS: mais experiência na bagagem (Fotos: Polícia Penal)

Publicado: 06.06.2024

A Polícia Penal de Goiás homenageou os 12 policiais penais de Goiás que se voluntariaram para ajudar as vítimas da tragédia climática no Rio Grande do Sul. A homenagem aos profissionais foi realizada na manhã desta terça-feira (25/06), na sede da instituição, em Goiânia.

Os policiais penais retornaram do Sul do país na última segunda-feira (24/06), após terem permanecido na região metropolitana de Porto Alegre por 32 dias. Os servidores receberam diploma de “Menção Elogiosa” e um voucher no valor de R$ 2,4 mil para aquisição de equipamentos de segurança.

AJUDA HUMANITÁRIA

Durante pouco mais de um mês, os policiais penais reforçaram a segurança dos presídios na capital gaúcha e municípios vizinhos.

Eles também levaram e distribuíram aproximadamente 20 toneladas de alimentos não perecíveis, água mineral, produtos de higiene e limpeza, ração para cães, enxovais para cama, roupas e agasalhos. Esses produtos foram arrecadados durante campanha da Diretoria-Geral de Polícia Penal nas unidades prisionais de Goiás.

Servidores receberam diploma de “Menção Elogiosa” e voucher no valor de R$ 2,4 mil para aquisição de equipamentos de segurança (Fotos: Polícia Penal)

“A MAIOR MISSÃO DA HISTÓRIA DA POLÍCIA PENAL”

“Goiás não espera ser chamado. Estivemos em Brumadinho, Mariana e agora estamos levando nosso apoio ao povo gaúcho. É hora de solidariedade e união”, afirmou o governador Ronaldo Caiado durante o anúncio de envio de tropas ao estado, em maio.

“Essa foi a maior missão da história da Polícia Penal. Levamos o trabalho da atividade fim do policial penal e também ajuda humanitária à população gaúcha. Agradeço imensamente o trabalho dos senhores”, discursou o diretor-geral Josimar Pires.

FORÇA-TAREFA

A força-tarefa que viajou ao Rio Grande do Sul foi composta por policiais dos grupos especializados da instituição, sendo:

quatro do Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (Gope),

um do Grupo Tático de Ações e Escolta (Gtae)

e um representante de cada Grupo de Intervenção Tática (GIT).

Além dos servidores da DGPP e familiares dos homenageados, participaram da solenidade o secretário de Estado da Segurança Pública, Renato Brum, e o vereador Fabrício Bonfim.