Unidade de Pronto Atendimento é o maior hospital de portas abertas do interior goiano, com capacidade para atender 400 pessoas por dia

Publicado: 30.06.2024

Completando dois anos de administração, pela Organização Social (O.S.) Instituto de Desenvolvimento Social e Humano (Indsh), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Alair Mafra Andrade, em Anápolis, celebra uma trajetória marcada por cuidado, eficiência e compromisso com a comunidade. Sob a liderança do Diretor Geral Sebastião Bismarques da Silva, a UPA se consolida como um farol de esperança, oferecendo atendimento ininterrupto durante as 24 horas do dia.

Com visão estratégica e paixão pela saúde pública, o Indsh tem sido fundamental para o sucesso da UPA. Bismarques destaca que a missão da O.S. é “proporcionar um atendimento humanizado e ágil, garantindo que cada paciente se sinta acolhido e seguro”. Com mais de três mil e trezentos metros quadrados de área construída, a UPA abriga sete consultórios médicos, um odontológico e salas de procedimentos como sutura, curativo, medicação, raio-x, eletrocardiograma e tomografia. “Em dois anos conseguimos fazer com que a estrutura fosse otimizada, proporcionando o maior número de atendimentos da história da unidade, cerca de 400 por dia ou mais”, relata Bismarques.

Demanda crescente

Segundo o diretor, a UPA enfrenta permanentemente a demanda crescente de pacientes. Como única opção portas abertas da cidade, a unidade é a bastante lembrada pela população quando o assunto é pronto atendimento e casos de média complexidade. “Anápolis é uma cidade com 400 mil habitantes. Um desafio para nós que temos como objetivo trazer alívio a todos os que nos procuram”. Para isso, Bismarques conta com uma equipe multidisciplinar, composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos e outros profissionais, trabalha em harmonia para oferecer o melhor serviço possível.

Atualmente a UPA, que faz parte da rede pública municipal, conta com dezoito leitos de observação, divididos entre alas masculina e feminina, além de dois leitos de isolamento. A sala de urgência, com quatro boxes de reanimação, é um espaço crucial para casos críticos. Já os corredores são caminhos para o bem-estar, onde pacientes recebem tratamento com dignidade e respeito. “Um dos grandes problemas que enfrentamos é a quantidade de pacientes de baixa complexidade que procuram ajuda. Pessoas que deveriam ser atendidas nas unidades básicas de saúde (UBS), mas que, por desconhecimento ou confiança, nos procuram, aumentando muito a nossa demanda”, declara.

Para resolver esse problema, a UPA, em parceria com a prefeitura através da secretaria municipal de Saúde, mantém uma van preparada para encaminhar os pacientes até as UBS rápida e gratuitamente. Além disso, o Indsh e o poder público municipal investem na educação da população sobre a divisão administrativa desses atendimentos. “Existe um desconhecimento sobre essa divisão. Consultas e casos menos graves são realizados nas UBS, em seus respectivos bairros. A UPA serve para casos de urgência e emergência, de média complexidade. Se essa divisão fosse respeitada, conseguiríamos otimizar nosso trabalho ainda mais. Mas estamos no caminho”, completa Bismarques.