Banda Sinfônica Jovem de Goiás apresenta concerto com sucessos do cinema

Com um repertório variado e cuidadosamente selecionado, o evento promete transportar o público para momentos inesquecíveis da sétima arte (Foto: Divulgação)

Publicado: 04.07.2024

A Banda Sinfônica Jovem de Goiás, com a regência do maestro Gustavo Aprígio, apresenta o concerto “Notas do Cinema”, dedicado a músicas que foram tema de filmes icônicos e marcaram a história do cinema.

A apresentação será nesta quinta-feira (04/07), no Teatro Basileu França, às 20h. A entrada é gratuita e não há necessidade de retirada de ingressos.

CONCERTO

Com um repertório variado e cuidadosamente selecionado, o evento promete transportar o público para momentos inesquecíveis da sétima arte, por meio de interpretações vibrantes e emocionantes. O concerto será aberto com o tema do filme “O Rei Leão”, seguido por “Disney Favorites”, arranjado por Bob Lowden, trazendo a magia dos clássicos da Disney.

A trilha sonora de “Os Incríveis”, de Michael Giacchino, arranjada por Jay Bocook, adiciona uma dose de ação e heroísmo. Em seguida, os ouvintes serão levados ao mundo encantado de Hogwarts com “Highlights from Harry Potter”, arranjado por Michael Story. A apresentação também contará com John Higgins, e as épicas melodias de “Piratas do Caribe”, arranjadas por J. Wasson. O concerto será concluído com a comovente trilha de “A Lista de Schindler”.

BANDA SINFÔNICA JOVEM DE GOIÁS

Na formação da Banda Sinfônica Jovem de Goiás predominam instrumentos de sopro e percussão, além do piano. O grupo é composto por 60 estudantes de música e tem como objetivo a formação profissional de jovens entre 14 e 26 anos, oferecendo aulas gratuitas de teoria musical, prática instrumental e prática de conjunto.

A Banda também é beneficiária do programa Bolsa Artista, criado pelo Governo de Goiás para proporcionar aos jovens acesso à educação, cultura e inclusão social. Muitos dos talentosos alunos do grupo, que recebem essa bolsa, provêm de famílias economicamente menos favorecidas e são beneficiadas pelo papel social desempenhado pela Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França para sua formação e educação profissional.

Em 2023, a Banda atingiu um marco significativo ao realizar sua primeira turnê nacional, apresentando-se como parte da programação do Festival de Música de Campos do Jordão.

‌SERVIÇO

Assunto: “Notas do Cinema”, concerto da Banda Sinfônica Jovem de Goiás

Onde: Teatro Escola Basileu França

Data: Quinta-feira (04/07), às 20h

Entrada franca