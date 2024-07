Na ponta do lápis: pesquisa em diferentes estabelecimentos comerciais evita que a pescaria pese no bolso (Foto: Procon Goiás)

Barracas, anzóis, lanternas, colchonetes, molinetes e varas são alguns dos itens que compõem a chamada “tralha de pesca”, bastante comercializada nesta época do ano em Goiás, por causa da alta temporada em rios e lagos. No entanto, o Procon Goiás alerta que há variação de até 447% nos preços e a boa e velha pesquisa é a melhor opção para economizar nas compras.

Em levantamento realizado em Goiânia de 24 a 27 de junho, em 17 estabelecimentos, a maior diferença foi encontrada em um modelo de lanterna de led, vendido a R$ 32,90 e a R$ 180,00, o que equivale a cinco vezes o valor.

PESCA E CAMPING

Já um kit com 50 unidades de anzol pode ser adquirido por R$ 5 a R$ 25,90, uma diferença de 418%. A pesquisa completa, com relatório e planilhas, está disponível no site do Procon.

Para quem está em busca de linha de pesca, também vale a pena consultar mais de uma loja. O produto com 120 metros de uma determinada marca, por exemplo, vem sendo comercializado de R$ 4 a R$ 13, uma variação de 225%.

A vara para carretilha de 1,55m também apresentou oscilação superior a 200%, sendo vendida de R$ 89 a R$ 288. Outro item essencial, o colete salva-vidas de 90 quilos varia de R$ 92,90 a R$ 199.

RECOMENDAÇÕES

O Procon Goiás orienta o consumidor a sempre pesquisar os preços antes das compras. No caso das lojas físicas, os produtos na vitrine devem conter preço e as condições de pagamento fixados de forma clara e legível.

Já no comércio on-line, é preciso verificar a reputação do site e considerar, além do item em si, o valor do frete e o prazo de entrega. Outra dica é preferir produtos que ofereçam garantia, para evitar dores de cabeça em caso de defeitos.

