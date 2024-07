Turismo de Goiás é destaque na maior feira do setor no Centro-Oeste

Governo promove as 12 regiões turísticas do estado na Expo Turismo 2024, com imagens exclusivas, balcões temáticos, gastronomia e vivências (Foto: Goiás Turismo)

Publicado: 04.07.2024

A Goiás Turismo vai promover as 12 regiões turísticas do estado na maior feira do setor no Centro-Oeste, a Expo Turismo 2024, que será realizada na quinta e sexta-feira (04 e 05/07), no Centro do Convenções de Goiânia. A abertura do evento será na quinta, às 9h, com a presença de autoridades.

Com 90 metros quadrados, o estande da Agência Estadual de Turismo será o maior da feira, que vai reunir 160 expositores e 4 mil participantes. No espaço estarão os principais atrativos goianos em telões de LED, balcões temáticos, com cachoeiras, ecoturismo, cultura, saúde e bem-estar; além de produtos da gastronomia local, como queijos, vinhos, doces e cachaças. A novidade deste ano é a prática de rapel que será oferecida no local para representar o Turismo de Aventura.

MAIOR FEIRA

Além da promoção dos municípios, a Goiás Turismo vai realizar três palestras voltadas para a qualificação dos participantes:

Na quinta-feira (4), às 15h, a doutoranda em turismo, Fahrenheit Barbosa Amarante, vai abordar o tema “Em busca da governança regional do turismo: o papel do poder público e privado”.

Às 17h, a coordenadora do Observatório do Turismo, Giovanna Tavares, vai falar sobre “Turismo goiano em dados”.

Na sexta-feira (5), às 15h será a vez do mestre em administração hoteleira, Ariel Figueroa, ministrar o tema “Minha empresa está preparada para atender o segmento 60+?”

Segundo o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, a exposição é um momento importante para o setor no estado.

“Nesses dois dias os gestores públicos e os empresários vão se conectar, falando de negócios e de grandes oportunidades”, completou.

TURISMO RURAL

Na oportunidade, a Goiás Turismo e a Emater vão assinar o termo de cooperação para execução do Aconchego Rural – Programa de Turismo Rural do Estado de Goiás. O objetivo é divulgar e promover roteiros rurais, envolvendo programas e experiências no campo visando o desenvolvimento da atividade no estado. A solenidade está marcada para quinta-feira (4), às 16h.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, em território goiano, há mais de 95 mil estabelecimentos agropecuários geridos por agricultores familiares. De acordo com a Emater, todas essas propriedades possuem potencial para o turismo rural, sendo uma nova alternativa de renda aos proprietários.

ENCONTRO NACIONAL

Dentro da Expo Turismo 2024, a Goiás Turismo promove também a “Conferência de Governanças Regionais do Turismo das Macrorregiões Sudeste e Centro-Oeste”, nesta sexta-feira (5), às 9h.

O evento contará com a presença do secretário nacional de planejamento, sustentabilidade e competitividade do Ministério do Turismo, Milton Zuanazzi; do presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur) e da Goiás Turismo, Fabrício Amaral; e de gestores estaduais para discutir avanços do setor no país.

Editado por Kattia Barreto via Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo) – Governo de Goiás