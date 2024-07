Foram três dias de muita diversão gratuita para crianças da rede municipal de ensino

Publicado: 05.07.2024

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Anápolis, em parceria com a Prefeitura Municipal, promoveu mais uma edição da Colônia de Férias. O evento, que aconteceu durante três dias, reuniu cerca de 1,6 mil crianças da rede municipal de ensino em uma programação repleta de atividades.

O programa, denominado “Integração”, proporcionou às crianças uma experiência enriquecedora. Durante todo o dia, elas tiveram acesso a oficinas variadas, incluindo dança, lazer, esporte, desenhos e artes. A estrutura oferecida pela OAB Anápolis permitiu que os pequenos participantes explorassem seus talentos e se divertissem em um ambiente seguro e acolhedor.

Parceria e Organização

O advogado Isaac Marcelino Mendonça, presidente da Comissão da Criança e Adolescente da OAB Anápolis, destacou a importância da parceria com a Secretaria de Educação do município. “Nosso objetivo é promover o desenvolvimento social das crianças”, afirmou. “Muitos deles nunca tiveram contato com uma piscina ou outras estruturas como a nossa. Aqui, eles têm essa oportunidade gratuitamente.”

A segurança das piscinas e demais atividades foi garantida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, que colaborou ativamente no evento. Além disso, a supervisão da comissão, juntamente com a participação da Dra. Laisa Caxeta, assegurou que tudo transcorresse conforme o planejado.

Sucesso e Continuidade

A Colônia de Férias deste ano manteve o formato bem-sucedido da edição anterior, sem alterações significativas no cronograma. O custo para os participantes foi zero, tornando o evento acessível a todas as famílias. “A iniciativa visa não apenas proporcionar diversão, mas também estimular o desenvolvimento integral das crianças, promovendo o contato com a prática esportiva e a natureza”, declara a advogada Laysa Caixeta, vice-presidente da comissão.

Para o presidente da OAB Anápolis, Samuel Santos, eventos como esse fazem parte de um pilar social muito priorizado pela instituição. “É papel da nossa classe promover atitudes sociais que tenham reflexo positivo em várias frentes, em especial no que toca as crianças, que representam o nosso futuro”, declara.