Caiado é o governador com a maior aprovação do Brasil, mostra Brasmarket

Publicado: 06.07.2024

Pesquisa realizada pelo Instituto Brasmarket aponta o governador Ronaldo Caiado com a maior aprovação do Brasil. De acordo com o levantamento, 83,9% dos entrevistados responderam que aprovam a gestão de Caiado, enquanto 9% desaprovam e 7,1% não souberam ou não responderam.

Para o levantamento foram entrevistados 13,7 mil eleitores de 25 estados e do Distrito Federal. A pesquisa foi divulgada pelo site O Antagonista nesta quinta-feira (04/07).

MAIOR APROVAÇÃO

A lista de governadores com maior índice de aprovação segue com

Wanderlei Barbosa (TO), com 76,2%;

Ratinho Jr. (PR), com 75,7%;

Mauro Mendes (MT), com 74,5%;

e Tarcísio de Freitas (SP), com 68,7%.

O Instituto Brasmarket também avaliou a aprovação dos governadores em relação a cinco áreas prioritárias:

segurança pública,

saúde,

infraestrutura,

educação

e assistência social.

Caiado, novamente, é o melhor avaliado nas áreas de segurança e saúde, recebendo avaliação de ótimo e bom de 65,2% e 51,6% dos entrevistados, respectivamente.

O equilíbrio fiscal e o desenvolvimento econômico promovidos pela gestão do Governo de Goiás nos últimos cinco anos possibilitou tal aprovação. Com foco nas necessidades do cidadão, Goiás conseguiu avançar na redução da pobreza e alcançou avanços históricos em áreas essenciais como segurança pública, educação e saúde.

PESQUISAS

Os resultados obtidos pelo Instituto Brasmarket confirmam o levantamento divulgado em abril pela Genial/Quest, que também aponta a liderança de Caiado no cenário nacional. Entre os entrevistados, 86% aprovaram a gestão do governador goiano, com reprovação de apenas 12%.

A Genial/Quest também mostrou áreas de destaque da gestão do governador de Goiás. A segurança pública teve aprovação de 69%, seguida da educação, com 67% de menções positivas, e do indicador de geração de emprego e renda, com 62%.

Em sondagem da AtlasIntel, divulgada em janeiro, Caiado apareceu com 72% de avaliação positiva. Entre a faixa etária de 35 a 44 anos, a aprovação do governador chegou a 81%, sendo ainda a melhor avaliação entre as mulheres (75,7%).