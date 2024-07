Maria Gadú, Marcelo Falcão e Toni Garrido estão confirmados no 23º Canto da Primavera (Foto: Loiro Cunha)

Publicado: 06.07.2024

O 23º Canto da Primavera – Mostra Nacional de Música de Pirenópolis – será realizado de 03 a 08 de setembro e já conta com três atrações nacionais confirmadas. Maria Gadú sobe ao palco pirenopolino na sexta-feira, 06 de setembro; Marcelo Falcão no sábado, dia 07 e Toni Garrido no domingo, dia 08. Todos os shows são gratuitos.

Com investimento de R$ 3,3 milhões e programação gratuita, o Canto da Primavera 2024 é realizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), e correalizado pela Universidade Federal de Goiás, por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE). São parceiros do evento: a Prefeitura de Pirenópolis, a Secretaria de Estado da Retomada, o Goiás Social e o Sesc Goiás.

CANTO DA PRIMAVERA 2024

O evento, que é considerado a maior vitrine da música goiana, ainda vai contar com mais de 50 shows de artistas de Pirenópolis e de todo o Estado que serão selecionados por meio de um edital público. “Serão seis dias de imersão no melhor da música goiana. Esse é um evento dedicado a nossos artistas, que gera renda e impulsiona a economia e o turismo da região”, destaca Yara Nunes, secretária de Estado da Cultura.

O ator, apresentador, cantor e multi-instrumentista Toni Garrido se apresenta no canto da primavera no dia 08 de setembro (Foto: Divulgação)

Além dos shows musicais, o Canto da Primavera disponibiliza ainda um estúdio de gravação profissional gratuito para que novos artistas gravem músicas autorais com captação, edição, mixagem e masterização. A participação nessa atividade também será mediante seleção via edital.

As ações formativas também fazem parte das atividades do festival, que conta com oficinas musicais abertas ao público, mediante inscrição prévia. Tanto os artistas oficineiros como as apresentações regionais recebem cachês e são selecionados via edital público. As datas de abertura dos certames serão divulgadas em breve.

ATRAÇÕES NACIONAIS

Maria Gadú

A participação da artista nesta edição do Canto da Primavera é uma promoção do Sesc Goiás. Maria Gadú conta com cinco indicações ao Grammy Latino, diversas indicações e prêmios Multishow e foi a vencedora do Prêmio da Música Brasileira de 2017, como melhor cantora pop/rock/reggae/hip-hop/funk. Em 2017, também foi premiada no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro para melhor trilha sonora do filme “Todas as canções de amor” (2018).

O compositor, cantor e instrumentista Marcelo Falcão, e ex-vocalista do O Rappa se apresenta no festival no dia 07 de setembro (Foto: Divulgação)

Marcelo Falcão

O compositor, cantor e instrumentista Marcelo Falcão, muito conhecido pelo trabalho como vocalista do grupo O Rappa e que hoje segue carreira solo, agitará a penúltima noite do Canto da Primavera com muito Reggae e hip-hop/rap. Com o grupo O Rappa, ao longo de 25 anos, o artista coleciona incontáveis sucessos e inúmeros prêmios. Foram 13 projetos lançados, milhares de apresentações no Brasil e no exterior e uma legião de fãs.

Toni Garrido

O ator, apresentador, cantor e multi-instrumentista Toni Garrido está envolvido atualmente com o projeto “Baile Free”, um mix de música black com eletrônico, saindo um pouco do reggae, marca registrada do artista. Toni Garrido se destacou à frente do grupo Cidade Negra. Em 2018, ao lado do baixista de Nando Reis, Felipe Cambraia, e do saxofonista George Israel (ex-Kid Abelha), criou o grupo Black Carlos, que toca canções nos estilos funk e soul da dupla Roberto e Erasmo Carlos.