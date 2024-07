Movimento visa aumentar a qualidade e a durabilidade de um dos pontos turísticos mais importantes para os goianos

Publicado: 06.07.2024

O Rio Araguaia, com suas águas cristalinas e praias paradisíacas, é um dos tesouros naturais do Brasil. No entanto, durante a temporada de turismo, o cenário idílico esconde uma realidade preocupante: o aumento significativo da geração de lixo nas proximidades do rio. Sacolas plásticas, copos descartáveis, bitucas de cigarro e tampinhas de garrafa são apenas alguns dos resíduos deixados pelos visitantes nas praias e cidades turísticas.

Segundo a ambientalista Rayane Siqueira, proprietária da empresa Recicláveis Anápolis, o Araguaia já foi mais destruído e poluído, mas ainda enfrenta ameaças significativas. “A preservação desse ecossistema é crucial para manter sua biodiversidade e garantir a qualidade de vida das comunidades ribeirinhas. Afinal, o rio não é apenas um destino turístico; é fonte de sustento, cultura e lazer para muitos”, explica.

Pensando nisso ela lança uma campanha nas redes sociais pela responsabilidade individual. Segundo ela, se cada um aprimorar sua consciência ambiental, o resultado será muito positivo. “Os turistas desempenham um papel fundamental na preservação. Ao visitar o Araguaia, devem ser responsáveis pelo lixo que geram. Não abandonar resíduos nas praias ou próximo ao rio é essencial. Além disso, dar preferência a copos reutilizáveis ajuda a reduzir o impacto dos descartáveis”, exemplifica.

Iniciativa Privada

Rayane também trabalha para engajar a iniciativa privada. À exemplo da Recicláveis Anápolis, outros estabelecimentos comerciais podem contribuir disponibilizando mais lixeiras e conscientizando os turistas sobre a importância de não jogar lixo no chão. Os donos de barracas nas praias também devem cuidar da limpeza do local. “Queremos as empresas unidades nesse ideal”, completa.

Para a ambientalista, as prefeituras devem intensificar a educação ambiental, conscientizando a população sobre os problemas causados pelo lixo. “Priorizar a reciclagem é fundamental, pois o desperdício de resíduos recicláveis no aterro não só prejudica o meio ambiente, mas também afeta a economia local”, analisa. Embora haja muito a fazer, algumas prefeituras têm se destacado na coleta de lixo. No entanto, é necessário um esforço conjunto entre turistas, comunidades locais e poder público para alcançar resultados ainda melhores.

Batizada de “Araguaia Para Sempre”, a campanha visa preservar o rio para as gerações futuras e vai permanecer no ar durante todo o período de férias. “As redes sociais são aliadas imprescindíveis nessa conscientização”, completa. Rayane, também educadora ambiental, concebe as postagens para incentivar as pessoas a encaminhar seus resíduos corretamente. Ela destaca que plástico, vidro e papelão são, na verdade, resíduos recicláveis, não lixo misturado. Copos, pratos e talheres descartáveis são os vilões. Além de gerarem muito lixo, sua baixa reciclabilidade agrava o problema. “Mudar hábitos e superar a visão cultural de que o lixo é um destino final é essencial”, pontua.