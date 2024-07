Acesso a Itauçu, na GO 070, ganha mais segurança (Foto: Goinfra)

Publicado: 08.07.2024

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) alcança 90% de execução das obras de construção de acesso no perímetro urbano de Itauçu, na GO-070. A conclusão do empreendimento deve eliminar pontos críticos e dar maior fluidez, ordenando o tráfego de longa distância e o fluxo local.

As obras permitirão que os usuários entrem em Itauçu pelos residenciais Cruzeiro do Sul e Nova Itauçu, bem como pelo Setor Pedra Grande, sem a necessidade de retorno. Os cerca de 6 mil metros quadrados de intervenção receberam novos dispositivos de drenagem e revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), intervenções que contribuem diretamente com a vida útil da pista.

GO-070

Atualmente, equipes técnicas finalizam a implantação de meios-fios e sarjetas, enquanto também fazem o acabamento dos canteiros. O investimento é de R$ 1,3 milhão.

A cidade é um movimentado entreposto na conexão entre Goiânia, cidade de Goiás e municípios do Vale do Araguaia, motivo pelo qual recebe grande fluxo de turistas e de veículos pesados no escoamento de produções agroindustriais.

Toda essa circulação de pessoas fez de Itauçu uma referência no mercado de salgados e lanches rápidos, de modo que o tráfego na entrada se intensificasse no ponto onde o polo gastronômico está situado.

Para dar mobilidade e ampliar a segurança dos usuários, o acesso construído pela Goinfra ameniza o uso de retornos ao longo do perímetro urbano da rodovia e propicia que motoristas acessem a cidade por meio de bairros limítrofes à GO-070.