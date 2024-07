Profissional de saúde atende criança no HDT: unidade registrou 35 casos de bronquiolite este ano (Foto: Suyanne Morais – HDT/ISG)

Publicado: 08.07.2024

A bronquiolite é uma infecção respiratória que afeta crianças, geralmente durante períodos de mudanças climáticas marcados por grande amplitude térmica e baixa umidade. O Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), unidade do Governo de Goiás gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG), oferece atendimento e tratamento dessa enfermidade.

O diagnóstico da bronquiolite é exclusivo para crianças de até dois anos de idade e começa a se apresentar com um chiado no peito. Segundo a infectologista pediátrica do HDT, Ludmilla Guilarducci, os sintomas podem começar como uma síndrome gripal, geralmente acompanhada de coriza e obstrução nasal.

BRONQUIOLITE

A criança pode apresentar tosse seca, mas é crucial ficar atento ao padrão respiratório, observando sinais como esforço, fadiga e retrações. Os pais devem estar atentos aos sinais de alerta, como respiração rápida, obstrução da respiração durante o sono ou apresentação de uma cor azulada nas extremidades dos dedos das mãos ou pés e também dos lábios. O diagnóstico da doença é clínico.

Ludmilla Guilarducci destaca a importância da prevenção especialmente nos períodos do ano em que a bronquiolite é mais comum, evitando ambientes fechados e aglomerados e mantendo as crianças longe de locais com muitas pessoas.

Ela ressalta a importância da higiene pessoal e da vacinação em dia, não apenas para prevenir a bronquiolite, mas também outras doenças respiratórias, como pneumonia. É importante destacar que bronquiolite e pneumonia são doenças diferentes.

Enquanto a bronquiolite é uma doença obstrutiva causada por um vírus, a pneumonia é um processo infeccioso no tecido pulmonar.

MEDIDAS PREVENTIVAS

De acordo com a médica, é fundamental evitar visitas de pessoas doentes ou com sintomas respiratórios, especialmente para bebês menores de dois meses, pois eles possuem um sistema imunológico mais frágil.

A infectologista destaca duas formas principais de prevenção contra a bronquiolite: o uso de anticorpos específicos (recomendados para bebês prematuros, cardiopatas ou com problemas pulmonares) e as vacinas.

Existem duas novas vacinas disponíveis no mercado, uma destinada a idosos e outra indicada também para as gestantes. Ainda que estejam disponíveis no mercado, as vacinas ainda não são distribuídas pelo SUS.

AGENTES CAUSADORES

O principal agente causador da bronquiolite é um vírus respiratório conhecido como sincicial respiratório (VSR), responsável por 58% dos casos graves, seguido pelos vírus influenza, responsáveis por cerca de 25% dos casos, e pelo vírus da Covid-19, responsável por 8% dos casos (Fiocruz).

Outros vírus também podem causar este quadro, entre eles: metapneumovírus, adenovírus, vírus parainfluenza, vírus influenza, rinovírus e boca vírus.

O HDT registrou de janeiro até o momento 35 casos de bronquiolite. No mesmo período do ano passado, de janeiro a junho, foram registrados 21 casos. Em todo o ano de 2023, a unidade atendeu 56 crianças com essa enfermidade.

Segundo a Secretaria da Saúde (SES), Goiás registrou este ano 1.472 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em crianças menores de 2 anos. Desses casos, 864 (59%) foram causados pelo principal agente da bronquiolite, o Vírus Sincicial Respiratório (VSR).

Em 2023, Goiás registrou 2.682 casos de SRAG nessa mesma faixa etária ao longo do ano, sendo 727 (27%) causados pelo VSR.