Donos de veículos licenciados em Goiás tiveram opção de parcelar o IPVA 2024 em até dez vezes (Foto: Lucas Diener)

Publicado: 08.07.2024

O calendário de pagamento da parcela de julho do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2024 começa nesta segunda-feira (08/07), em Goiás. O vencimento escalonado, de acordo com o final de placa do veículo, segue até 19 de julho, conforme cronograma divulgado pela Secretaria da Economia por meio do seu site.

Para as placas terminadas em 1, o vencimento da sétima parcela será na própria segunda-feira. Na terça-feira (9/7), será a vez de veículos com placa final 2; seguido pelos finais 3 (10/7); 4 (11/7) e 5 (12/7). Na semana seguinte, precisam ficar atentos aos prazos os proprietários de veículos com final 6 (15/7); 7 (16/7); 8 (17/7); 9 (18/7) e 0 (19/7).

O contribuinte deve emitir o boleto ou o documento único de arrecadação via site do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) ou por meio do aplicativo Detran GO ON. O Governo de Goiás alerta que não envia o boleto por Correios, e-mail ou WhatsApp e não aceita pagamento via PIX.

OPÇÕES PARA PAGAMENTO DO IPVA EM GOIÁS

Em 2024, os proprietários de veículos licenciados em Goiás puderam optar pelo pagamento à vista com desconto, no início do ano; pelo parcelamento em até 10 vezes; ou pelo pagamento da cota única e do licenciamento anual até a data-limite, em setembro ou outubro, dependendo do final de placa.

“Pagar o parcelamento contribui para o planejamento e deixa um valor menor para a data-limite”, complementa o gerente do IPVA da Secretaria da Economia, Jorge Arêas.

SERVIÇO

Vencimento da sétima parcela do IPVA 2024 em Goiás

Final 1 – 8/7

Final 2 – 9/7

Final 3 – 10/7

Final 4 – 11/7

Final 5 – 12/7

Final 6 – 15/7

Final 7 – 16/7

Final 8 – 17/7

Final 9 – 18/7

Final 0 – 19/7