Subestação da Equatorial Goiás é estratégica para distribuição de energia e vai beneficiar mais de 70 mil consumidores de Jataí e cidades vizinhas, como Rio Verde, Serranópolis e Chapadão do Céu (Foto: Jota Eurípedes)

Publicado: 11.07.2024

“Jataí está agora preparada e em condições de receber grandes investidores internacionais que querem conhecer as nossas potencialidades, gerando ainda mais emprego e renda para a população do Sudoeste goiano”, declarou o vice-governador Daniel Vilela, durante inauguração do Complexo JK, na cidade de Jataí, nesta tarde desta terça-feira (09/07).

Além da melhoria na qualidade do fornecimento de energia para os cidadãos, o comércio e indústria, principalmente do setor agropecuário, serão favorecidos permitindo que novas empresas sejam recebidas em Goiás.

“Com essa subestação, garantiremos mais segurança para os negócios e vamos mostrar a pujança da nossa região”, enfatizou Daniel Vilela durante discurso na cerimônia de inauguração.

Daniel Vilela destaca entrega de nova subestação de energia de Jataí, como primordial para o estado: “Estamos em condições de receber grandes investidores internacionais, gerando mais emprego e renda para a população” (Foto: Jota Eurípedes)

Na ocasião, o vice-governador ainda relembrou a instabilidade de energia em épocas anteriores. “Os jataienses, assim como o povo goiano, sofreram por muitos anos. Hoje, ficamos todos muito contentes com esse momento. Lógico que nós não vamos parar de pedir novos investimentos e cobrar para que possam fazer as conexões com essa rede e melhorarmos cada vez mais.”

Ao mencionar a integração dos trabalhos em consonância com os anseios da população, Daniel Vilela assegurou que o Governo de Goiás, sob a liderança do governador Ronaldo Caiado, está comprometido junto à concessionária para atender às necessidade emergenciais da população.

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Composto também por Linha de Distribuição de Alta Tensão (LDAT), a subestação da Equatorial Goiás é estratégica para a distribuição de energia e vai beneficiar mais de 70 mil consumidores de Jataí e cidades vizinhas, como Rio Verde, Serranópolis e Chapadão do Céu.

Segundo o presidente da Equatorial Goiás, Lener Jayme, com a ampliação da oferta de energia na região e com os mais modernos equipamentos do setor elétrico, a concessionária “está trilhando o caminho para deixar de ser reconhecida como distribuidora de serviços, para alcançar o patamar de parceiros do crescimento de Goiás.”

O presidente da Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial), Edwal Portilho Tchequinho, reconheceu a importância da obra para alavancar a capacidade do Cerrado goiano. “Isso é infraestrutura energética para agregar valor à matéria-prima e dar condições para levarmos o Sudoeste goiano a outros países.”