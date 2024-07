Alunos apresentam espetáculos de arte circense, dança e teatro: Basileu França oferece cursos de graça (Foto: Cinthia Oliveira)

Publicado: 17.07.2024

A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França, em Goiânia, está com inscrições abertas para o processo seletivo dos cursos gratuitos de técnico de nível médio em Dança Contemporânea, Artes Circenses e Teatro. O início das aulas está programado para agosto, na modalidade presencial.

São 22 vagas para o curso de Dança Contemporânea no período noturno; 10 vagas para Artes Circenses no período matutino; e 20 vagas para Teatro no período noturno.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do processo seletivo.

INSCRIÇÕES

Para efetuar a inscrição para qualquer dos cursos, os candidatos devem estar matriculados no 1º ano do ensino médio ou já terem concluído essa etapa acadêmica. No caso do curso de Dança Contemporânea, as pessoas interessadas devem ter idade máxima de 25 anos.

As inscrições para Artes Circenses vão até 24 de julho; para Teatro, até 28 de julho; e para Dança Contemporânea, até 31 de julho. Os inscritos passam por testes de aptidão como parte integrante do processo seletivo. Todos os cursos têm duração de dois anos.

BASILEU FRANÇA

A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França é uma unidade de ensino profissionalizante do governo de Goiás, ligada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). Desde 2021 é gerida, por meio de convênio, pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT/UFG).