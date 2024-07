A Fapeg contabilizou 102 propostas submetidas ao edital de apoio à pesquisa e inovação Tecnova III. Número é recorde para a iniciativa, que recebeu aporte de R$ 16 milhões do Governo de Goiás (Foto: Reprodução/Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI))

Publicado: 17.07.2024

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg) contabilizou 102 propostas submetidas ao edital de apoio à pesquisa e inovação Tecnova III. O número é um recorde para a iniciativa, que recebeu aporte de R$ 16 milhões do Governo de Goiás. Na última edição, em 2019, o estado havia destinado R$ 4,2 milhões ao Tecnova II, que contou com 45 participações. O prazo para submissão de propostas deste ano foi encerrado na última semana.

PESQUISA E INOVAÇÃO

O presidente em exercício da Fapeg, Cláudio Leles, destacou a relevância da parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) na implementação do Tecnova III. “Esta colaboração é uma estratégia crucial para o fortalecimento da inovação e do empreendedorismo em Goiás. Oferece um suporte significativo a empresas com alta maturidade, capazes de contribuir substancialmente para a competitividade nacional e para a transformação socioeconômica do estado e do país”, afirmou.

O Tecnova II ofereceu subvenções econômicas que variaram de R$ 150 mil a R$ 300 mil, selecionando 12 propostas com dois projetos suplentes, totalizando 14. Já para o Tecnova III, o edital prevê valores por projeto de R$ 424 mil a R$ 624 mil, com a meta de selecionar 33 projetos. A previsão é de que o resultado com a lista de selecionados seja divulgado em outubro.

Empreendedores e autoridades participaram do lançamento do Tecnova III, em maio (Foto: Fapeg)

TECNOVA III

A Chamada Pública nº12/2024 do Tecnova III tem como objetivo apoiar, por meio de subvenções econômicas, o desenvolvimento de produtos e processos inovadores, novos ou significativamente aprimorados, para o mercado nacional.

O foco é em empresas brasileiras que atuam em setores estratégicos de acordo com as políticas públicas federais e a política de inovação do estado. O Tecnova III contará com um aporte total de R$ 16.127.334,00, sendo R$ 12.095.500,00 provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT/Finep) e R$ 4.031.834,00 da Fapeg.