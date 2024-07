Orgulho: estudantes de escolas públicas goianas são destaque em competição nacional de biotecnologia (Fotos: Seduc-GO)

Publicado: 18.07.2024

Em preparação para se tornarem “futuros cientistas”, 15 estudantes da rede pública estadual de Goiás foram destaque na primeira etapa da Olimpíada Brasileira de Biotecnologia 2024 (OBBiotec). A competição reúne jovens de todo o país e classifica aqueles que obtém as melhores pontuações nas duas fases da prova on-line.

Do total de premiados, três são do ensino médio do Colégio Estadual Serafim de Carvalho, do município de Jataí. São eles: Mariane de Assis Martini (1° lugar da região Centro-Oeste); Brenner Moura Oliveira (2° lugar da região Centro-Oeste); e Daniela Mendes Moutinho (3° lugar da região Centro-Oeste).

Outros três são do 9° ano do ensino fundamental e estudam no Colégio Estadual Getúlio Vargas, em Jaupaci. Jhonata Ribeiro Sampaio, que ficou em 1° lugar da região Centro-Oeste, Beatriz Pereira Gomes, em 2° lugar, e Iasmin Farias Moraes, em 3° lugar.

A estudante Beatriz Pereira Gomes, afirma que a experiência exigiu dedicação. “Contamos com o auxílio da nossa professora de Biologia, que nos chamou e nos convidou para estudarmos no contraturno” (Fotos: Seduc-GO)

De acordo com a estudante Beatriz Pereira Gomes, a experiência exigiu dedicação. “A gente não tinha conhecimento de todos os conteúdos, porém contamos com o auxílio da nossa professora de Biologia, que nos chamou e nos convidou para estudarmos no contraturno. Posso dizer que foi uma trajetória muito legal”, destacou a aluna.

MEDALHAS E CERTIFICADOS

Outros nove alunos do ensino fundamental e ensino médio dos Colégios Estaduais Getúlio Vargas e Serafim de Carvalho; da Escola Estadual Dom Pedro II, ambos de São Luís de Montes Belos; e do Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Maria de Jesus Alves, de Cidade Ocidental, receberam a medalha “Futuro Cientista.”

Um dos agraciados foi o estudante da 2ª série do ensino médio Nikolas Lopes Nunes. Ele recebeu ajuda do professor de Biologia, Eduardo Dias Daniel que, pela segunda vez, garantiu um vencedor na olimpíada (Foto: Seduc-GO)

Um dos agraciados foi o estudante da 2ª série do ensino médio Nikolas Lopes Nunes. Ele recebeu a ajuda do professor de Biologia, Eduardo Dias Daniel, que, pela segunda vez, garantiu um vencedor na olimpíada. Para o profissional, a participação dos jovens prepara para um “futuro promissor na área das ciências e contribui para o desenvolvimento pessoal”.

SOBRE A OBBIOTEC

A Olimpíada Brasileira de Biotecnologia (OBBiotec) é uma competição nacional que envolve estudantes dos 8° e 9° anos do ensino fundamental, alunos do ensino médio e ensino técnico das redes públicas e privadas. A segunda etapa ocorrerá de 26 a 28 de agosto e o resultado final deve ser divulgado em outubro.